Tudi če ne bo vse popolno, se imate lahko lepo

Načelno sicer vsi vemo, da gre samo za praznike, ne za konec sveta, a se pogosto ujamemo v obnašanje, ki bolj pritiče slednjemu, pravijo psihologi. Obsedeno nakupujemo darila v zadnjem hipu, čutimo pritisk odločanja, kje in s kom bomo silvestrovali, iščemo primerno obleko, živčno norimo in polnimo vozičke s tonami hrane.

Na glas si še enkrat ponovite: ne gre za konec sveta! Če vam ne bo uspelo nakupiti vsega, boste postregli samo nekaj, kar že imate doma, ali kaj odmrznili - in svet se ne bo podrl, prav gotovo pa ne bo nihče lačen zaradi tega. Če vam letos ni uspelo pridobiti povabil, ki si jih želite, boste praznovali drugače, kot ste si zamislili - in svet se ne bo podrl. Če niste najbolj iskana oseba na družabnem parketu in razgrabljeni že v oktobru, tudi nič hudega.

Če vaša simpatija ne bo z vami prav 31. 12., bo pa morda 5. 1. - ne zganjajte cirkusa zaradi tega. Tudi če si za silvestrovo pogledate dober film s prijateljico, klepetate in se do solz smejite TV-voditeljem, imate lahko prijetno praznovanje.