Še zadnje priprave doma na praznike

Preden se popolnoma prepustimo čarobnemu prazničnemu vzdušju, druženju in pojedinam, pa nas čaka še ena malenkost – dom moramo očistiti in ga urediti za prijetna druženja ali preprosto uživanje. Čeprav nas misel na naporno čiščenje in pospravljanje lahko hitro spravi ob živce, saj ne vemo, kje začeti, pa je tudi pospravljanje lahko lep uvod v prijetne praznike, ki jih vsi že tako težko čakamo. Čiščenje doma je lahko prijeten obred, s katerim odstranimo navlako, nesnago in slabo energijo, ki se nabere v vsakem prostoru, če ga redno ne pospravljamo. V očiščenem domu vlada energija miru in harmonije, zato se bodo naši gostje in mi sami počutili res umirjeno in v ravnovesju. Na Daljnem vzhodu so prepričani, da urejen dom pripomore k izboljšanju pretoka energije v prostoru.

