Presenetimo goste s prazničnimi pogrinjki

Praznična miza bo še bolj praznična s pomočjo umetelno zloženih prtičkov. Četudi so nekatere oblike videti nekoliko bolj zapletene, jih lahko z malce vaje usvoji vsak.

Lahko ga enostavno zvijemo in okrasimo po želji. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Če kljub temu ne bo šlo, pa obstaja veliko bolj preprost način okrasitve jedilne mize – prtiček, tisti iz blaga ali papirja, enostavno zvijemo in na sredini zavežemo vrvico ali okrasni trak v barvi, ki se bo skladala s preostankom okrasitve. Trak lahko zavežemo v pentljo ali pa dodamo zimzeleno vejico, manjši storž, cimetovo paličico, bunkico z jelke in podobno. A to naj bo izhod v sili, raje se preizkusimo v zlaganju prtičkov.

Delo je precej lažje s prtički iz blaga, saj se manj mečkajo in ne trgajo.

Smrečica

Času primerna je oblika smrečice. Potrebujemo kvadratni prtiček, veliko lažje bo šlo s tistim iz blaga, saj se lahko papirnati trga. Spodnji rob čez polovico zapognemo navzgor, da pokrije zgornjega, nato desnega čez polovico zapognemo tako, da pokrije levega. Prtiček obrnemo za 90 stopinj, videti bo kot romb, kot z več plastmi naj bo spodaj oziroma bližje nam. Vzamemo prvo plast in jo zapognemo proti zgornjemu kotu. Čim bolj ga približamo, a ne tako, da ga bo pokril.

Z malo vaje bo šlo. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Naslednjo plast zapognemo proti vrhu, a nekoliko nižje od prve. Nadaljujemo, dokler ne zapognemo vseh plasti, nato vse skupaj previdno obrnemo, da bodo zapognjene plasti obrnjene proti mizi. Desni spodnji rob zapognemo proti levemu, levega pa proti desnemu ter ga zataknemo v nastali žepek. Vse skupaj spet obrnemo, da je smrečica s pravo stranjo obrnjena proti nam. Vse trikotnike zdaj zapognemo proti vrhu tako, da vsakega naslednjega zataknemo pod prejšnjega. Smrečico nežno pritisnemo ob mizo, po potrebi poravnamo in prestavimo na krožnik ali mizo.

Uporabimo prtičke v prazničnih barvah ali takšne, ki se bodo ujemali s preostalo dekoracijo.

Pentlja ali darilce

Namesto smrečice lahko prtiček zložimo v pentljo, uporabimo prav tako kvadratnega. Zgornji desni vogal zapognemo proti sredini in ponovimo s spodnjim levim. Proti sredini nato zapognemo obe novo dobljeni stranici in ponavljamo tako dolgo, da je prtiček čisto ozek in podoben traku, nato ga še zadnjič zapognemo prek polovice.

Tudi pentlje so praznične. FOTO: Budi Sutomo/Getty Images

Trak razdelimo na tretjine. Primemo levo in jo proti sredini zapognemo tako, da bo nekoliko nižje od preostanka traku. Ponovimo z desno tretjino, nato pa na sredino pentlje namestimo obroček ter nekoliko prerazporedimo posamezne dele pentlje, da bo videti bolj razkošna.

Del pogrinjka so lahko darilca. FOTO: Iryna Imago/Getty Images

Goste pa bomo najbolj presenetili, če vsakemu na njegovo mesto položimo v prtiček zavito darilce. Na prtiček položimo škatlico in jo ovijemo na enak način, kot bi to počeli s papirjem, le z lepilnim trakom si ne bomo mogli pomagati, zato vogale zapognemo pod nastale gube in darilce na koncu obrnemo tako, da bo na vrhu lepša in gladka stran ali pa ga okoli darila zavežemo kot culo in dodamo dekoracije po želji.