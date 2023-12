Praznični tekstil ustvarimo sami: potrebujemo šablono, okrasek ali štampiljko ter barvo za tkanine

Tisti, ki resnično obožujejo praznike in decembrsko vzdušje, pa gredo še dlje in okrasijo vse prostore v hiši ali stanovanju, pri čemer ne manjkajo posteljnina v prazničnih barvah ali s takšnimi motivi, pa brisače, zavese, okrasne odeje in podobno. Dobra novica za vse, ki ne želijo zapravljati za tekstil, ki je uporaben zgolj en mesec v letu, ter tiste, ki radi ustvarjajo, je, da lahko vse od naštetega naredimo sami.

Unikatna dekoracija

Potrebujemo le barve za tekstil in šablono ali štampiljko, oboje prav tako izdelamo sami. Pa seveda prt, zavese, posteljnino … najboljše belo in bombažno. Ko se odločimo, kakšen motiv si želimo, najprej izdelamo šablono ali štampiljko. Pri šabloni imamo na voljo veliko več svobode, saj si lahko omislimo jelenčke, škrate, Božička na saneh, medtem ko se štampiljke obnesejo pri bolj enostavnih motivih, kot so zvezde in smrečice.

Enako kot prt potiskamo darilni papir. FOTO: Natalia Bodrova/Getty Images

Za šablono potrebujemo trši papir ali karton, nanj narišemo izbrani motiv in ga izrežemo, nato šablono položimo na tkanino, čopič ali gobico pomočimo v barvo ter previdno nanesemo preko dela, ki smo ga izrezali. Šablono nato premaknemo na drugo mesto ter postopek ponovimo. Lahko seveda izdelamo tudi več enakih šablon ter si olajšamo delo. Namesto šablon lahko uporabimo že izdelan okrasek, tak, ki nam ga ne bo težko zavreči, saj bo na njem barva. V tem primeru bomo dobili ravno obraten učinek. Barva bo povsod okoli motiva, ta pa bo ostal bel oziroma v barvi tkanine.

Preden se lotimo tiskanja ali barvanja, preberemo navodila za uporabo barve.

Praznična okna

Na enak način, torej s šablono ali okraskom, okrasimo tudi okna ali ogledala, za kar potrebujemo poseben sprej za steklo, izberemo takšnega, ki ga bo po koncu praznikov čim bolj enostavno očistiti.

S šablonami lahko okrasimo tudi okna.

Na steklo s koščkom lepilnega traku pritrdimo šablono ter preko nje poškropimo umeten sneg ali barvo ter ponavljamo, dokler z rezultatom nismo zadovoljni. Krasen novoletni motiv pa dobimo tudi tako, da nekoga prosimo, naj nam posodi roko. Še prej naj prime kozarec za penino ter ga podrži pred steklom, čim bližje, nato pa vse skupaj poškropimo s snegom in ponovimo še na drugi strani, da bo videti, kot da roki nazdravljata.

Okno, pripravljeno na novoletno zabavo FOTO: Tiktok

Enostavne štampiljke

Za okraševanje tkanin s štampiljkami poleg barve potrebujemo še krompir. Po širini ga prepolovimo in izrežemo želeno obliko. Uporabimo lahko modelčke za piškote. Pazimo le, da bo motiv, ki ga želimo odtisniti, višji od podlage.

Štampiljko izdelamo iz krompirja. FOTO: Alas_spb/Getty Images

Štampiljko nato pomočimo v barvo ter odtisnemo na tkanino. Ko smo z izdelkom zadovoljni, počakamo, da se barva posuši, ter ga nato operemo po navodilih proizvajalca barv. Slednja dobro preberemo, še preden se lotimo ustvarjanja, saj lahko določene barve uporabljamo le na določenih materialih, če tega ne upoštevamo, rezultat ne bo takšen, kot smo pričakovali, ali pa se bo barva v pralnem stroju sprala.