Da bo vaš dom v trendu! Tradicionalne božične barve naj letos nadomestijo takšni okraski

Čeprav so prodajne police že dlje časa polne božičnih okraskov, tudi praznične smrečice lahko že občudujemo v marsikateri prodajalni, večina še ne razmišlja o okraševanju doma. Ne nazadnje lahko še občudujemo v tople odtenke odeto naravo in si dom popestrimo s kakšnim sadežem, ki jih je jeseni res na pretek.

A psihologi ne nasprotujejo zgodnjemu okraševanju, še posebno ker vedno krajši in bolj turobni dnevi na psiho posameznika ne vplivajo ravno najbolje, medtem ko spomini na božič in novo leto, ki jih prikliče praznično okrašeni dom, pobožajo našo dušo in nas spravijo v dobro voljo, lučke in svečke pa romantično osvetlijo temne popoldneve.

Stekleni okraski se bodo v bližini luči ali sveč še posebno prijetno lesketali. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Kdaj je pravi čas za okrasitev doma, je stvar posameznika. V deželah, kjer otroke obiskuje sveti Miklavž, je to običajno pred njegovim prihodom, le s smrečico večina počaka do božičnega večera, medtem ko se denimo v Združenih državah Amerike za okrasitev odločijo takoj po dnevu zahvalnosti, ki ga praznujejo vsak tretji četrtek v novembru.

Ker pri nas ta mesec pomembnejših praznikov ni več, pa ni razloga, da ne bi največji navdušenci že nocoj iz omar privlekli venčkov in drugega okrasja ter si pričarali božičnega vzdušja.

Največ tri barve

Letošnje smernice okrasitve so izrazito ekološko naravnane, poudarek pa je tudi na osebnem slogu. Tako poznavalci denimo priporočajo, da za trenutek pozabimo na tradicionalno rdeče in zeleno, pred nedavnim modni svetlo rožnato in modro in podobne kombinacije ter raje posežemo po okraskih, ki se skladajo z notranjo opremo in barvami v prostoru.

Izjemno zaželena bo letos tudi minimalistična okrasitev. To ne pomeni nujno malo okraskov, temveč malo barv. Izberemo največ tri, ki se lepo dopolnjujejo in skladajo, z nevtralnimi toni skorajda ne moremo zgrešiti. Ti se podajo v vsak prostor in k vsem stenskim barvam ter barvam pohištva in dodatkov.

Zelenim smrekovim vejam tako denimo dodamo bele in lesene krogle oziroma krogle v barvi lesa. Odlična izbira so tudi stekleni okraski, saj so prozorni in jih lahko kombiniramo z vsem mogočim okrasjem, njihova prednost pa je tudi to, da se od steklene površine svetloba sveč in lučk izjemno lepo odbija in ustvari še bolj čarobno vzdušje.

Okrasje naj se sklada z notranjo opremo. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Naj bo naravno

Če se bomo izdelave dekoracij lotili sami, izkoristimo, kar nam ponuja narava. Venčke iz smrekovih ali drugih zimzelenih vejic okrasimo s cimetovimi paličicami, storži, orehi, posušenimi rezinami limon in pomaranč … po želji dodamo še pentljo iz jute in krasen venček, ki ga obesimo na vrata ali postavimo na mizo, je nared.

Tudi okrasje, ki ga pred slavnostno večerjo postavimo na jedilno mizo, je letos izjemno minimalistično. Dovolj bo že, če na sredino razporedimo nekaj smrekovih vej, mednje postavimo sveče ali položimo led lučke.

Če jedilni kotiček krasi lepa masivna lesena miza, pozabimo na prt, goli les bo namreč odlična kulisa za bele krožnike in srebrni pribor, saj bodo tako prišli veliko bolj do izraza kot na belem prtu.