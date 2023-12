Pred prazničnim srečanjem poskrbimo za prijetno vzdušje

Čeprav naj bi bili prazniki nekaj lepega, prijetnega, možnost, da se podružimo z najbližjimi, kaj dobrega pojemo in popijemo ter se zabavamo, pa pogosto ni tako, zlasti kadar smo gostitelji mi. To zahteva nemalo priprav, ne le hrane, treba je poskrbeti za prijetno vzdušje in seveda pred prihodom gostov vse počistiti in pospraviti. Na srečo si lahko tudi vlogo gostitelja močno olajšamo, treba je le upoštevati nekatere napotke.

Vsak nekaj

Če se odločimo za večjo zabavo, na kateri želimo povabljence tudi pogostiti, ni treba, da si nakopljemo goro dela s pripravo hrane. To še posebno velja, če ima kateri od povabljencev specifične prehranjevalne navade, kar je dandanes izjemno pogosto. Vsakega zadolžimo, naj nekaj prinese, hrano pa nato postavimo na večjo mizo, kjer si bo vsak lahko vzel, kar bo želel.

Vsak naj prinese nekaj. FOTO: Sarsmis/Getty Images

Tisti, ki s kuhalnico niso najbolj spretni, lahko seveda prinesejo kupljene piškote ali steklenico vina, naša naloga organizatorja je, da vse koordiniramo in pazimo, da ne bomo imeli na koncu preveč pijače in premalo hrane ali obratno. Preden goste zadolžimo za pripravo posameznih jedi, pomislimo, kakšne vrste zabava bo. Če nimamo dovolj prostora za mizo, bodo prav prišle jedi, ki jih lahko jemo stoje, torej prigrizki, zloženke in podobno, raje pa se ognemo zrezkom in drugim jedem, ki jih je treba jesti z nožem in vilicami.

Praznični venčki so kot nalašč za na vhodna vrata. FOTO: Ablokhin/Getty Images

Pentlja na vrata

Prostor, kjer bo druženje potekalo, nato praznično okrasimo. Postavimo smrečico in drugo dekoracijo in ne pozabimo na lučke. Za intimno vzdušje bo najboljše, če na običajne luči pozabimo, namesto njih pa po prostoru razporedimo dovolj lučk, denimo tistih za smrečico, in sveč.

Namesto dragih dišav na štedilnik pristavimo lonec vode z zimskimi začimbami in sadjem.

Ne pozabimo na praznično dekoracijo mize ter prijeten vonj. Tega enostavno ustvarimo tako, da na štedilnik – če zabavo gostimo v prostoru z odprtim tlorisom – pristavimo lonec z vodo, v katero smo narezali pomarančo ter ji dodali nekaj prazničnih začimb, kot so klinčki, cimet, zvezdasti janež, vanilja …

Še prej pa seveda ta prostor pospravimo in očistimo, poleg tega pa še tiste, v katere bodo gostje zahajali, z drugimi si ni treba beliti glave. Ker prvi vtis naredimo, še preden ljudje vstopijo, pometemo pred vhodnimi vrati in nanje namestimo venček, lahko tudi zgolj večjo praznično pentljo.

Ne pozabimo okrasiti vhodnih vrat in prostora pred njimi, saj je to prvo, kar povabljenci vidijo.

Predsoba in kopalnica

Uredimo še predsobo, kjer naj bo dovolj prostora za vse čevlje in jakne obiskovalcev, tudi sem lahko postavimo kakšen okrasek ali smrečico ter preženemo morebitne neprijetne vonjave. Najhitreje bomo to storili, če v čevlje nasujemo sobo bikarbono, pustimo čez noč in odstranimo. Vonjave bo soda vsrkala tudi, če jo nasujemo na krožniček in postavimo na polico, namesto nje lahko uporabimo tudi cela kavna zrna.

Nato se lotimo še kopalnice oziroma stranišča, če sta ločena, saj ga bodo gostje zagotovo obiskali vsaj enkrat. Pripravimo jim sveže brisače, preverimo, da je na voljo dovolj toaletnega papirja in mila, ter ne pozabimo na praznično dišavo.