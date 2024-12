Načrtujete silvestrovanje na prostem? Takšno vreme nas čaka

Še dan nas loči do novega leta in zbudili smo se v izjemno mrzlo jutro. Ker bo veliko ljudi silvestrovalo zunaj, nas je zanimalo, kakšno vreme nas čaka. Bomo lahko veličastne ognjemete videli razločno ali bodo skriti v megli?

Na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje piše, da bo danes jasno z izrazitim temperaturnim obratom. Dopoldne bo po nekaterih kotlinah še nekaj meglic. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 13 °C.

Jutri se bo ob morju lahko pojavila nizka oblačnost, drugod bo še precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj meglic, ki pa se bodo čez dan dvignile. Torej bomo imeli za silvestra jasno, a mrzlo noč. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli –7, drugod od –5 do –1, ob morju malo nad lediščem, najvišje dnevne od 5 do 10, na Goriškem in ob morju do 12 °C.

Jasno bo. FOTO: Arso, zaslonski posnetek

In kakšen vpliv bo imelo vreme na počutje ljudi? V ponedeljek in torek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden, le v kotlinah s hladnim zrakom upoštevajte navodila za ravnanje ob morebitni povečani onesnaženosti zraka.

Obeti

V sredo bo na jugozahodu in delu osrednje Slovenije zmerno do pretežno oblačno, drugod bo še dokaj sončno. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bo pooblačilo, le na severovzhodu bo sprva še delno jasno. Na Primorskem bodo možne občasne rahle padavine. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter.

Napoved za sosednje pokrajine

