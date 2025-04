Za zdravje oči: ne pozabimo mežikati

Ko se osredotočamo na zaslon ali knjigo, se frekvenca mežikanja zmanjša, kar lahko povzroči suhe in utrujene oči. Po mnenju oftalmologov je pomembno, da si med takšnimi dejavnostmi zavestno prizadevamo pogosteje mežikati. Mežikanje namreč pomaga enakomerno porazdeliti solze po površini očesa, kar preprečuje izsušitev.

Redno čiščenje vek pomaga preprečevati vnetja in draženje.

Ko so oči že suhe ali razdražene, lahko pomagajo umetne solze. Te kapljice, ki so na voljo brez recepta, učinkovito vlažijo oči in zmanjšujejo občutek nelagodja. Uporaba umetnih solz je še posebno priporočljiva za tiste, ki veliko časa preživijo pred zasloni ali v suhih okoljih.

Poleg tega je pomembno prepoznati in zdraviti blefaritis, vnetje vek ali trepalnic. Stanje je pogosto povezano s suhimi očmi in lahko povzroči draženje ter nelagodje. Vnetje lahko povzročijo različni dejavniki, vključno s kožnimi boleznimi, kot je rozacea, nizko stopnjo okužb vek ali celo pršicami, ki živijo na dnu trepalnic.

Za oči moramo dosledno skrbeti. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Za preprečevanje blefaritisa in izboljšanje higiene vek je priporočljivo redno čiščenje trepalnic. K izboljšanju stanja lahko namreč pripomore že redna higiena vek ter redno umivanje obraza in lasišča; pomagajo topli obkladki na vekah, masaža vek in čiščenje s posebnimi krpicami za veke.

Uporaba sončnih očal je nujna, še posebno na visokih nadmorskih višinah, kjer je UV-sevanje močnejše. Navadna sončna očala lahko zagotovijo zadostno zaščito v vsakodnevnih situacijah, za visoke nadmorske višine in dejavnosti, kot je pohodništvo na ledenikih, pa potrebujemo taka, ki so posebej zasnovana za takšne razmere; so temnejša in zagotavljajo boljšo zaščito pred močnim odbojem UV-žarkov.

Uporaba sončnih in zaščitnih očal ščiti oči pred škodljivimi UV-žarki in poškodbami.

Zaščitna očala so pomembna pri vseh dejavnostih, pri katerih obstaja tveganje za poškodbe oči. Nositi jih je priporočljivo pri delu z lesom ali kovino, košnji trave, saj lahko preprečijo resne poškodbe oči.

Hodite v posteljo naličeni? Napaka; ličila je treba vedno pred spanjem temeljito očistiti. Kozmetika, ki vsebuje kemikalije, pigmente in voske, lahko poškoduje oči in kožo okoli njih in lahko še poslabšajo sindrom suhega očesa.

Tudi spanje s kontaktnimi lečami škodi očem. Leče namreč preprečujejo roženici dostop do kisika, zaradi česar se bakterije zlahka razmnožujejo, to pa povzroči okužbe.