Na nabito polnem Trgu svetega Petra zbrana svetovna elita (FOTO in VIDEO)

V Vatikanu se že od ranega jutra zbirajo verniki z vsega sveta, da bi se še zadnjič poklonili enemu najbolj priljubljenih papežev vseh časov. Frančišek bo pokopan, kot je živel - skromno in brez velikih ceremonij.

Kljub temu se njegovega pogreba udeležujejo državniki in drugi pomembneži z vseh koncev sveta, liberalni papež se je namreč dotaknil mnogih, mnogi so prav zaradi njega ponovno našli tudi vero in upanje.

Na območju Trga svetega Petra danes veljajo strogi varnostni ukrepi, vključno z varnostnimi pregledi pred vstopom na trg, oblasti pa pričakujejo okrog četrt milijona ljudi. Nad Vatikanom so zaprli tudi zračni prostor, prepovedali uporabo brezpilotnih letalnikov, za varnost pa med drugim skrbijo budne oči ostrostrelcev in zaposlenih v drugih vejah policije.

V Vatikanu je tudi Joe Biden. FOTO: Mandel Ngan/Afp

Člani luksemburške kraljeve družine FOTO: Andreas Solaro/Afp

FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Madžarski premier Viktor Orban FOTO: Tiziana Fabi/Afp

Ursula von der Leyen FOTO: Filippo Monteforte/Afp

Giorgia Meloni FOTO: Alberto Pizzoli(Afp