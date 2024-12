Za božič ne bomo imeli padavin, kako pa bo za silvestrsko noč? To pravi trenutna napoved

Le še nekaj dni in vstopili bomo v leto 2025. Številni po svetu bodo v novo leto skočili na prostem. Kaj pa pri nas? Če bo vreme primerno, se lahko tudi pri nas nadejamo polnih ulic zabave željnih. Trenutna vremenska napoved kaže, da nam bo vreme za silvestrovo naklonjeno. Nas pa do takrat loči še en teden, tako da napoved ni popolnoma zanesljiva.

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) za prihodnjih nekaj dni napoveduje veliko jasnine. Za jutri napoveduje, da bo na vzhodu najprej še nekaj oblačnosti, nato pa se bo povsod razjasnilo, tudi veter bo popoldne postopno slabel. Termometri bodo čez dan pokazali nekje od 2 do 8 stopinj Celzija, na Primorskem do 12. V četrtek bo precej jasno, se bo pa burja na Primorskem spet okrepila.

Do konca leta naj ne bi bilo padavin

Tudi v dneh za tem bomo imeli kar nekaj sonca. V petek bo sončno, bo pa nekaj več oblačnosti na vzhodu Slovenije. Veliko jasnine bomo predvidoma imeli tudi ob koncu tega in v začetku naslednjega tedna, saj bodo naši kraji večinoma pod vplivom območja visokega zračnega tlaka. Ta naj bi vztrajal vse do torka, ko je silvestrska noč. Za zdaj kaže, da bomo imeli v torek dokaj sončno vreme, nekaj več oblačnosti lahko občasno pričakujemo na vzhodu. V začetku novega leta pa se možnost za padavine poveča, a ta hip kaže, da padavin 1. januarja še ne bo.

Bo pa v dnevih pred novim letom hladno. Od sobote do torka se pričakuje, da bodo najnižje jutranje temperature nekje od -5 do 0 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 0 do 5 stopinj Celzija.

Za silvestrovanje za zdaj torej kaže dobro. Upajmo, da padavine ne bodo pohitele in Slovencem pokvarile najdaljše noči.