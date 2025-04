Pestro na Dolenjskem: vozili pijani, brez vozniškega dovoljenja, policistov niso upoštevali

Med kontrolo prometa na Straški cesti v Novem mestu so policisti PP Novo mesto v četrtek nekaj po 21. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. Med postopkom so ugotovili, da 44-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,87 miligramov alkohola (1,81 g/kg). Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3620 evrov.

Krški policisti so med opravljanjem nalog na območju Zalok v noči na petek prav tako zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Nissan jeep, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Kršitelj sprva znakov policistov, s katerimi so ga ustavljali, ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. 33-letnemu vozniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,87 miligramov alkohola (1,81 g/kg). Ugotovili so tudi, da je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, ki je odjavljen iz prometa. Zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.