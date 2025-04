S temi besedami sta se od papeža Frančiška poslovila Golob in Tonin (FOTO)

V Vatikanu se pred pogrebno slovesnostjo, ki se bo začela ob 10. uri, zbirajo tisoči vernikov, pokojnemu papežu Frančišku so se že včeraj poklonili tudi številni državniki, med njimi predsednik vlade Robert Golob, ki ga spremlja Tina Gaber, in evropski poslanec Matej Tonin.

»Papež Frančišek ni bil samo duhovni voditelj. Bil je človek, ki je znal svet nagovoriti s tihim pogumom in globoko vero v dostojanstvo vsakega posameznika. Danes sem se mu v tišini bazilike sv. Petra v Vatikanu poklonil – s spoštovanjem, z žalostjo, a tudi s hvaležnostjo. Njegov glas, njegov zgled in njegova človečnost bodo ostali,« je v objavi na družabnem omrežju zapisal premier Golob.

»Bili ste glasnik življenja in glasen pričevalec evangelija. Vaša dejanja so bila jasna, prepričljiva in polna topline. Pokazali ste nam pot. Sedaj je na nas, da to pot nadaljujemo. Večna luč naj vam sveti, spoštovani papež,« pa se je od dobrega moža iz Argentine, kot so mnogi radi rekli Frančišku, poslovil Tonin.

Tudi v Sloveniji je danes dan žalovanja za pokojnim papežem.

V Italiji že Trump in Biden

V Rim so že prispeli tudi drugi visoki gosti z vseh koncev sveta, med drugim ameriški predsednik Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Oba v Italiji spremljata prvi dami. Iz ZDA je na pogreb prispel tudi Trumpov predhodnik Joe Biden s soprogo Jill.

Ljudje so se na Trgu svetega Petra, kjer bo potekalo bogoslužje, začeli zbirati ob 6. uri, ko so pristojni omogočili vstop. Trg naj bi glede na pričakovanja napolnilo okrog 200.000 ljudi. Na območju veljajo strogi varnostni ukrepi, vključno z varnostnimi pregledi pred vstopom na trg.

Pokop brez prisotnosti kamer

Krsto s papeževim truplom so v petek, potem ko se mu je poklonilo okrog 250.000 ljudi, zaprli. Danes jo bodo pred pogrebom postavili pred baziliko, po približno uro in pol dolgi slovesnosti pa nato v sprevodu, ki naj bi trajal pol ure, po rimskih ulicah prepeljali do bazilike Marije Snežne, kjer ga bodo brez prisotnosti televizijskih kamer pokopali.