Priznana blagovna znamka po 25 letih zapušča Hrvaško

Italijanski proizvajalec oblačil Benetton je začel postopek prodaje svojega proizvodnega obrata v Osijeku, kar pomeni tudi konec Benettonove proizvodnje na Hrvaškem, ki je trajala 25 let.

Hrvaško podjetje italijanske modne hiše Benetton Tekstil potencialnim kupcem ponuja celoten kompleks v osiješki industrijski coni, ki zajema poslovno stavbo in številne druge objekte na skupni površini skoraj 82.000 kvadratnih metrov.

Cene niso navedli, saj v tej fazi zbirajo izjave o interesu. Zaradi resnosti postopka in morebitnih kandidatov, ki se želijo vključiti v nakup, bodo podrobnosti z vsemi potrebnimi informacijami za sodelovanje posredovali na pisno zahtevo. Izjave o interesu z vso zahtevano dokumentacijo bodo sprejemali do 13. maja.

Do umika Benettona iz Hrvaške je prišlo zaradi težav podjetja na globalni ravni. Skupina je od leta 2013 do 2023 ustvarila izgubo v skupni višini 1,6 milijarde evrov. V podjetju so se zato odločili za obsežno prestrukturiranje, po svetu pa bodo do konca leta predvidoma zaprli 419 od skupno 3500 trgovin.