To so najboljše igre za nepozabno silvestrsko noč

Jutri je silvestrovo, gostili boste prijatelje ali člane razširjene družine, meni je sestavljen, predpriprava pod streho, dom pospravljen in praznično okrašen. Ste morda pomislili na to, s čim si boste udeleženci krajšali čas do slavnostnega odštevanja, kako boste animirali otroke, da bodo pozabili na zaslone in jim ne bo dolgčas med vašim klepetom? Poiskali smo nekaj predlogov zabavnih iger, s katerimi si popestrite večer, da bo ta poln smeha in bo vsem ostal v lepem spominu.

Začnimo pri klasiki, igri ugani, kdo sem, za katero potrebujemo samolepilne listke in pisalo. Na listek na skrivaj napišemo ime znane osebe, morda fantazijskega, filmskega lika, če so vključeni otroci, bo šlo najlažje z imeni živali, in ga prilepimo prostovoljcu na čelo. Ta mora s pomočjo vprašanj, na katera se lahko odgovarja le z da ali ne, ugotoviti, kdo je. Ko mu to uspe, je na vrsti naslednji.

Podobno je z dobro staro pantomimo, za katero prav tako potrebujemo papir in pisalo, no, morda še nekaj igralskega talenta. Udeleženci se razdelijo v ekipi, druga za drugo na listke napišejo dejavnost, poklic, naslov filma. Eden iz ekipe mora samo z gibi in mimiko prikazati, kar je prebral na listku, preostali pa morajo uganiti, kaj je to. Nadaljuje naslednja ekipa, zmaga tista, ki večkrat uspešno ugane, kaj je moral soigralec prikazati.

Nikar ne reci kruh

Zelo zabavna je prepovedana beseda; na začetku srečanja se dogovorimo, katere besede ne smemo izreči ves večer, naj bo med pogosteje uporabljenimi, denimo ampak, delo, seveda, kruh ... Kdor jo kljub temu izreče, ga čaka določena naloga, narediti mora denimo tri počepe, oponašati petelina, če gre za druženje odraslih, morda narediti požirek penine ali pa močno sladkega soka ...

Naj bo veselo! FOTO: Yuriy Kovtun/Getty Images

Otrokom bo zelo všeč pobiranje penic z zavezanimi očmi; na mizo ali pult stresemo penice, morda okrasne pentljice, mini cofke, glavno, da so stvari lahke in jih je veliko. Pripravimo še posodi in dve penovki, morda večji žlici, nato pa igralcema zavežemo oči. V eni minuti morata s penovko pobrati in dati v posodo čim več penic. Različica je, da pobiramo penice z rokami, vtaknjenimi v papirnata lončka, oči niso zavezane. Lahko pripravimo turnir in igramo na izpadanje, za zmagovalca predvidimo nagradico.

Slepo sledijo

Če imamo doma kaj balonov, pripravimo igro oblačenja; igralci, lahko več naenkrat, si morajo nadeti majico in kratke hlače, seveda čez svoja oblačila, pri tem pa mora vsak svoj napihnjen in zavezan balon odbijati, da mu ne pade na tla. Ni tako lahko, kot se sliši, smeh je zagotovljen.

Pri igri ugani, kdo sem imamo samolepilne listke prilepljene na čelo. FOTO: Viktoriia Hnatiuk/Getty Images

Z baloni se gremo lahko tudi prestavljanje papirnatih lončkov, ki so nam morda ostali od praznovanja otrokovega rojstnega dne: po več kozarčkov, denimo 5, 6, razporedimo v dve vrsti na mizo, igralci sestavijo dve ekipi. Prvi mora z nenapihnjenim balonom v ustih in rokami na hrbtu prijeti lonček tako, da vanj vtakne balonček in ga napihne, da lahko kozarček dvigne, in prenese na drug konec mize. Ko mu to uspe, mora naslednji iz njegove ekipe z drugim balončkom v ustih prestaviti drug lonček. Zmaga ekipa, ki ji uspe prvi prenesti vse lončke. Nagrada naj bo dogovorjena vnaprej, morda lahko zmagovalna ekipa izbira glasbo za naslednje pol ure.

Gibalno ne tako zahtevna, a požene kri po telesu, je igra, pri kateri skačemo z ene strani črte na drugo. Na tla raztegnemo vrvico ali, še bolje, prilepimo samolepilni trak; na eni strani je ja, na drugi ne. Tekmovalci stojijo na eni strani, vodja pa po navdihu govori, na katero stran naj skočijo. Ja, ja, ne, ja, ne, ne … Presenetljivo veliko ljudi ne posluša, na katero stran morajo skočiti, ampak slepo sledi tekmovalcu pred sabo. Kdor skoči narobe, izpade, ostane en zmagovalec.

​Kar koli že boste pripravili, naj bo v zabavo vsem, najpomembneje je seveda sproščeno druženje z nepozabnim skokom v novo leto.