Jaslice pričarajo mistično vzdušje, naj ne postanejo atrakcija

Naši predniki so postavitev jaslic raztegnili na ves advent. V prvem adventnem tednu so pregledali, v kakšnem stanju so njihove družinske jaslice, v drugem so začeli pripravljati pokrajino, v tretjem pa so napeljali (električno) osvetlitev, uredili tekočo vodo in pastirski ogenj. Pri osvetlitvi so morali biti še posebno pozorni, da je bila najbolj osvetljena točka v jaslicah prav Sveta družina, Jezus, Marija in Jožef. Ta naj bo vselej v središču naše pozornosti.

V zadnjem, četrtem tednu so potem polagali mah, ki so ga prej še večkrat orosili, da je ostal dovolj svež. V zadnjih dneh pred božičem pa so postavili vse figure – razen Svete družine.

Zbirka Janka Svetine vsebuje tudi tiste iz Val Gardene. Foto: Igor Zaplatil

Naši predniki so bili pozorni tudi na to, da so postavili velike figure v ospredje, srednje v sredino, male pa nekam v daljavo. Angela so postavili vselej nad hlevček. Petega januarja, na tretji sveti večer, so ga zamenjali z zvezdo repatico.

V trenutku, ko so že vedeli, kam bodo na sveti večer postavili Jezusa, Marijo in Jožefa, so vsako figuro postavili tudi tako, da je gledala k Jezusu. Ovčk niso nikoli razporejali, kakor da bi bile videti bolne ali sprte med seboj. Vedno so morale biti razporejene v tropu. Na čelo večjega tropa so postavili ovna. Pozorni so bili tudi na to, da ne bi kdo postavil vola ali oslička v ospredje, pred Jezusa, kakor da sta ravno prišla k hlevu. Vola in osla moramo namreč vedno postaviti v ozadje, a blizu Jezusu, da ga grejeta s toplim dihom.

Jaslice niso atrakcija

V Svetem pismu obstaja namreč izrek, da osel pozna jasli svojega gospodarja, in prav tako vol. Vol naj bi bila bolna žival, le bolne živali pa so smele biti v hlevu. Osel pa je bil tista žival, ki je prinesla Marijo iz Nazareta do Betlehema. Kaj pa ovčka? Bila je dar pastirjev Jezusu.

In kaj ne spada v jaslice? Vse, kar bi nas odvračalo od bistvenega, vse, kar nas oddaljuje od temeljnega izročila: vlaki, predori, migetajoče luči so nezaželeni dodatki, vse to so le atrakcije.

Različni narodi različno dojemajo postavitev jaslic. FOTO: Igor Modic

Jaslice so namreč simbol človekove sreče. Ob njih postanemo mirni, zadovoljni. V naše domove prinašajo mistično vzdušje.

Na sveti večer se je zbrala vsa družina v miru ter blagi spokojnosti, peli so in molili. Medtem ko so otroci nosili Jezuščka, Marijo in Jožefa, sta oče in mati z blagoslovljeno vodo in kadilnico kropila ter kadila po domači hiši. Na koncu obhoda so Sveto družino položili v hlevček, da jih je pričakala, ko so se vrnili od polnočnice.