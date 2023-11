Čudovite dekoracije: izkoristimo, kar nam ponuja narava

Začel se je za mnoge najlepši čas v letu. Kmalu bomo prižgali prvo svečko na adventnem venčku in mnogi so se hkrati lotili praznične okrasitve stanovanja.

Vedno bolj postajajo priljubljeni naravni okraski. In teh se običajno najbolj razveselijo tisti, ki radi ustvarjajo. Okraske iz lesa in materialov, ki jih lahko naberemo med sprehodom po gozdu, je namreč povsem preprosto izdelati, poleg tega so tako rekoč zastonj. Če smo venček s svečkami že izdelali ali kupili in postavili na častno mesto, to ne pomeni, da smo z venčki opravili.

Zelo priljubljeni so ob posebnih priložnostih namreč tudi takšni, ki jih obesimo na vhodna vrata. Čudovitega lahko izdelamo iz suhih limon in pomaranč, ki jih privežemo ali prilepimo na osnovo, ki smo jo spletli iz vej. Sadeže narežemo na čim tanjše kolobarje in posušimo v pečici ali dehidratorju, nato pa jih po želji lepimo na osnovo.

Malce drugače

Veje povežemo z vrvjo in nanje obesimo okraske. FOTO: Tetiana Soares, Getty Images

Zimska svečka Če imamo doma kakšno svečo v običajnem steklenem kozarcu, jo lahko enostavno popestrimo in naredimo bolj praznično. Okoli kozarca lahko denimo razporedimo cimetove paličice in jih povežemo z vrvico ali pa na steklo nalepimo preostale okraske, denimo zvezdasti janež, rezino suhe limone, vejico bodike ali smreke ...

Lahko se dotikajo ali prekrivajo, predvsem slednje bo videti zelo bogato in barvito. Če nimamo na voljo veliko citrusov, suhe rezine uporabimo zgolj kot dodatek. Osnovo spletemo denimo iz smrekovih ali drugih zimzelenih vejic, nato pa nanje pritrdimo storže, orehe, suhe rezine sadja, cimetove paličice in druge decembrske dobrote, tudi piškoti so lahko videti krasno. Z njimi okrasimo tudi drevesce ali jih skupaj s suhim sadjem in orehi razporedimo v okrasno skledo in postavimo na mizo.

Piškoti in suho sadje se lepo podajo na smrečico. FOTO: Tatyana Maximova, Getty Images

Adventnemu venčku naj družbo dela še kateri, ki ga obesimo na vhodna ali druga vrata, tudi na steno.

Če si zaželimo nekoliko drugačnega prazničnega drevesca, bo odlična izbira takšno, ki ga naredimo sami iz vej. Potrebujemo nekaj za palec debelih ali nekoliko debelejših vej, vrv in okraske. Palice na tla razporedimo v obliki smrečice, torej najdaljšo spodaj, potem pa naj bodo vedno krajše do tiste na vrhu, ki bo najkrajša.

Drevesce izdelamo iz vej. FOTO: Abracada, Getty Images

Eno od vodil letošnje praznične okrasitve so naravne dekoracije.

Venček obesimo tudi na vhodna vrata. FOTO: Marcus Friedrich, Getty Images

Med palicami naj bo nekaj centimetrov razmika. Ko smo z obliko zadovoljni, jih na obeh koncih z vrvico povežemo skupaj, na vrhu pustimo dovolj dolg konec, da bomo smrečico lahko obesili na steno. Ko je pritrjena, na veje navežemo okraske, ki naj se skladajo z naravno temo, torej storže, suhe rezine limon, cimetove paličice, piškote …

Iz tanjše plute lahko okraske izrežemo tudi s pomočjo modelčkov za piškote. Bolj vešči ročnih del lahko veje namesto na vrv pritrdijo na kovinsko palico. V tem primeru bo treba vsako v sredini prevrtati, a končni rezultat bo čudovit.