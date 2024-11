Božič princese Charlene: koga vabi princ Albert

Princesa Charlene in princ Albert z dvojčkoma princem Jacquesom in princeso Gabriello v Monaku živita v knežji palači.

Družina je na družabnih omrežjih pokazala veliko drevo, ki stoji pred njihovim domom. Krasi ga na stotine belih lučk in rdečih kroglic, piše Hello magazine.

Kot se spodobi, je na vrhu velika bela zvezda, zgodnjega okraševanja pa sta se zagotovo najbolj razveselila dvojčka skupaj z drugimi otroki Monaka, ki so vabljeni na božično rajanje:

»Vsi otroci iz Monaka, stari od 5 do 12 let, ki bi se radi udeležili otroške božične zabave 18. decembra, se morajo prijaviti,« piše na uradni spletni strani palače, kjer so pripisali še zadnji rok prijave in telefonsko številko, kamor zainteresirani lahko pokličejo.

Vzdušje doma

Nekdanja olimpijska plavalka je za Tatler povedala, da v zgodnjem obdobju razmerja z Albertom ni imela namena zapustiti Južne Afrike. »Plavanje je bil moj edini cilj,« je dejala.

A ko je po poroki leta 2011 do selitve vendarle prišlo, se je odločila palači dati osebni pečat. Od tedaj se ji zdi dvorec, ki je v last dinastije Grimaldi prišel davnega leta 1297, ena najlepših palač na svetu.

Charlene je komentirala: »Prostor potrebuje žensko roko. Videti je, da tu že dolgo ni živela ženska. Rada bi spremenila notranjost in nekoliko modernizirala zadeve.«

Kljub spremembam sta Albert in Charlene poskrbela, da so v palači ostali elementi, prejšnjih generacij, med drugim predmeti, ki so pripadali Albertovi mami legendarni Grace Kelly, denimo njene fotografije iz otroštva, pisma, potni listi, oblačila in tudi nakit.

Knežji božič

Charlene je v preteklosti opisala, kako preživlja božič z možem in otrokoma. Leta 2019 je časopisu Point de Vue zaupala, da dvojčka trdno verjameta v Božička in da komaj čakata, da se ta spusti po dimniku.

Družina se, je še povedala, udeleži zasebne božične maše v kapeli palače, uživa v družinskem obroku, nato pa vsi skupaj odpirajo darila.