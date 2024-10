Princ Albert brez princese Charlene, a v družbi te lepotice

Letošnje, že 40. podelitve nagrad Grace Kelly, ki se vsako leto odvija v New Yorku, se je monaški princ Albert udeležil brez žene, princese Charlene, se pa mu je na rdeči preprogi pridružila 32-letna hči Jazmine, ki jo ima iz bežnega razmerja z Američanko Tamaro Rotolo.

66-letni knez je sin ameriške igralke Grace Kelly, ki je bila zvezda v petdesetih let prejšnjega stoletja, se nato poročila z monaškim princem Rainierjem III. in opustila igralsko kariero.

Letošnji njej posvečen dogodek je privabil številne filmske zvede, med njimi Michaela Douglasa, ki so klepetale s sinom lepe, vendar tragično preminule igralke in princese.

Njena fundacija vsako leto nameni sredstva za podporo obetavnim umetnikom s področja gledališča, plesa in filma.

Albert se je dogodka, torej udeležil v družbi hčerke, zakaj na njem ni bilo Charlene, s katero je poročen 13 let in ki je v preteklosti praviloma na njem prisostvovala, monaška palača ni odkrila.

Zapuščina nekdanje igralske ikone

Ameriška fundacija Grace Kelly je posvečena ohranjanju zapuščine Grace Monaške, sredstva iz nje odgovorni podeljujejo umetnikom s področji, ki so bili princesi blizu in ko so na začetku svoje umetniške poti.

Dobitnike nagrade podpora skozi vso kariero. Letos je fundacija podelila 18 priznanj in 11 honorarjev.

»Ta izjemna skupina umetnikov se je pridružila naši skupnosti več kot 900 dobitnikov nagrad in honorarjev princese Grace,« so zapisali v uradni izjavi sklada.