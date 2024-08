Princ Albert odkrito o Charlene: ni bila ljubezen na prvi pogled

Monaški princ Albert se v svojo sedanjo ženo, princeso Charlene, ni zaljubil na prvi pogled. Prvič sta se srečala leta 2000, razmerje sta začela leta 2005 in se poročila 2011.

»Ne vem, ali sem se takrat zaljubil,« je priznal 66-letni monaški glavar, ko je za Paris Match pripovedoval o svoji 20 let mlajši ženi.

»Veste, po prvem srečanju je nisem videl več let. Zdela se mi je odlična plavalka, bila je prijazna, razigrana in dostopna.«

Charlene je kot plavalka leta 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyju zastopala Južno Afriko.

»Imela sva se lepo,« je Albert opisal njuno tedanje srečanje. »Ne vem, ali bi sploh smel to povedati, a bil sem v težavah, ker je nisem pravočasno pripeljal nazaj v tabor.«

Pravljica ali težave?

Par je romanco v javnosti priznal leta 2006, začela naj bi se pravljica, a Charlene in Albert sta se pogosto znašla v središču ugibanj o zakonskih težavah in celo ločitvi.

Te so se zlasti okrepile maja leta 2021, ko je bila princesa zaradi težav s sinusi hospitalizirana v Južni Afriki, se šele novembra tistega leta vrnila v Monako in nato kmalu znova zapustila palačo, saj naj bi se v Švici zdravila zaradi izčrpanosti.

Vse to je spodbudilo številne govorice in teorije zarot.

Oba zakonca sta govorice o ločitvi in težavah v zakonu zanikala:

»Z najinim zakonom ni nič narobe, vse te govorice pa so nadležne in izčrpljujoče,« je Charlene denimo povedala za medije in dodala:

»Preprosto ne razumem, od kod izvirajo. Občutek imam, da bi si nekateri mediji in posamezniki želeli, da bi se razšla.«

Zakonski in nezakonski otroci

Olje na ogenj teh je prililo še Albertovo druženje z njegovo nezakonsko hčerko Jazmin Grace Grimaldi in njegovo bivšo Nicole Costa, s katero ima sina Alexandra.

Družba se je zbrala ob fantovem 20. rojstnem dnevu, prav nekje v tistem času je izginil instagram profil princese Charlene.

Jazmin je Albertov prvi otrok iz bežne zveze z Američanko Tamaro Rotolo. Uradno jo je priznal leta 2006. Alexandre in Jazmine nista dediča monaškega prestola, saj njuna oče in mama nista bila nikoli poročena.

Iz zakona s Charlene ima Albert 9-letna dvojčka Jacquesa in Gabrielle.

»Od vsega začetka je bil zakon monaškega kneza problematičen,« je za Fox News povedal Christopher Andersen, avtor knjige Kralj (The King).

»Glasne so bile govorice, da je Charlene hotela pred poroko zbežati, vendar ji to ni uspelo.«

Ob drami s prebolevanjem okužbe v Južni Afriki pa je njen mož povedal:

»Charlene ni zbežala v Južno Afriko, Tja je odšla v podpro njeni fundaciji, potovanje naju bi trajalo deset dni.

Res je, govorice o težavah bi moral nasloviti prej, a sta bila moja prvotna skrb otroka.«

Nista v lahkem položaju

Britanska kraljeva strokovnjakinja Hilary Fordwich je za Fox News dejala, da se lahko iz zgodbe Alberta in Charlene vsi v njima podobnem položaju veliko naučijo:

»Njuna celotna situacija, predvsem pa situacija Charlene, jasno priča o tem, kako lahko na nekoga vpliva negativna publiciteta in kakšne posledice ta pušča.«

Albert, sin ameriške igralke Grace Kelly in princa Rainierja III. je bil pred poroko dolgo predmet kritik, ker prestolu ni zagotovil legitimnega dediča.

Leta 2002 je zato monaški parlament tiho spremenil ustavo, po novem bi lahko, če Albert ne bi imel potomca, nasledstvo prestola prevzeli njegovi sestri.

S tem bi se v vsakem primeru zagotovilo nasledstvo ene najstarejše kraljeve dinastije v Evropi, piše Fox News.