Charlene, Albert in vsi kraljevi pari, za katere je bila usodna olimpijada

Olimpijske igre imajo v spominu nekaterih kraljevih parov posebno mesto.

Na njih so se namreč spoznali, se zaljubili, ali je njihova zveza kako drugače povezana s tem športnim dogodkom.

Nekaj takšnih z evropskih dvorov niza Hello magazine.

Danski kralj Frederik in kraljica Mary

Leta 2004 sta bila na olimpijskih igrah v Atenah že mladoporočenca, spoznala sta se štiri leta prej na tem športnem dogodku v Sydneyju.

V času prireditve je tedaj še princ bodočo ženo spoznal v pubu in se ji predstavil kot Fred.

Mary ni vedela, da je spoznala princa.

V intervjuju leta 2005 je povedala: »Ko sva se prvič srečala, sva si dala roke. Nisem vedela, da je danski princ. Pol ure kasneje je nekdo prišel k meni in me vprašal, ali vem, kdo je ta človek.«

Po razmerju na daljavo je Frederik leta 2003 Mary zaprosil za roko, par se je poročil 14. maja 2004 v katedrali v Copenhagenu, ima štiri otroke: kronskega princa Christiana, princeso Isabello in dvojčka princa Vincenta ter princeso Josephine.

Frederik je po abdikaciji mame kraljice Margarete januarja 2024 postal kralj in Mary njegova kraljica.

Monaški princ Albert in princesa Charlene

Princ Albert je plavalko iz Južne Afrike Charlene Wittstock prvič srečal na plavalnem tekmovanju v Monaku leta 2000.

Tudi Albert je bil športnik in je na petih zimskih olimpijskih igrah tekmoval v bobu: Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998 in Salt Lake City 2002.

»Zelo mi je laskalo, ko je potem, ko me je videl plavati, trenerje vprašal, ali me sme povabiti na večerjo. Cel večer sva klepetala in se smejala,« je ona povedala za Vogue.

Charlene je tedaj še aktivno tekmovala, ponovno sta se srečala in začela zvezo čez pet let.

»Prvič sva bila skupaj v javnosti na olimpijskih igrah v Torinu. Ob Albertu je bilo vse lahko,« je pripovedovala o življenju pod lučmi žarometov in dodala:

»Očitno je bilo, da imava nekaj skupnega: oba sva zagreta navijača športnikov. Šport je skupni imenovalec najinih življenj.«

Par se je poročil leta 2011 in je leta 2014 dobil dvojčka, princa Jacquesa in princeso Gabriello.

Princesa Anne in Mark Phillips

Leta 1971 je princesa Anne dopolnila 21 let. Edina hči kraljice Elizabete II. je slovela po lepoti in smislu za humor, ki ga je podedovala po očetu.

Mark je diplomiral na vojaški akademiji Sandhurst.

Čeprav sta se videvala že prej, je njuna ljubezen zacvetela na olimpijskih igrah leta 1972 v Nemčiji, ko je on s konjeniškim moštvom osvojil zlato medaljo.

V intervjuju ob zaroki je Mark leta 1973 povedal, da je bil, ko je zaprosil princeso, zelo nervozen:

»To, da za roko prosiš princeso, ne igra nobene vloge. Poroka je nekaj zelo osebnega in nervoza je nekaj povsem naravnega.«

Zakon na žalost ni trajal, imata pa sina Petra in hčerko Zaro Tindall, ki je tudi jahačica. Z britanskim moštvom je srebrno medaljo osvojila leta 2012 na olimpijskih igrah v Londonu.

Medaljo ji je izročila mama, prav tako nekoč uspešna tekmovalna jahačica.

Švedski kralj Carl XVI Gustaf in kraljica Silvia

Na zabavi med olimpijskimi igrami v Münchnu leta 1972 je tedaj še naslednik enega od evropskih prestolov opazil hosteso in prevajalko, ki je tekoče govorila pet jezikov in je bila zadolžena za goste.

Srečala sta se in se zaljubila: »Ko sem jo prvič zagledal, je kliknilo in klika vse od tedaj,« je povedal novinarjem.

Čeprav je švedski dvor pritiskal na Gustafa, naj si izbere švedsko plemkinjo in ne dekle nemško-brazilskih korenin, je on vztrajal. Par se je skrivoma sestajal že naprej.

Na koncu je družina popustila, Gustaf je dal izbranki na roko prstan in jo predstavil kot prihodnjo švedsko kraljico, na vprašanje novinarjev, zakaj ravno ona pa odgovoril: »Ker je Silvia, kot lahko vidite sami.«

Par se je poročil, njuna najstarejša hči, princesa Viktorija je v zakon z Danielom Westlingom stopila 19. junija 2010, na 34. obletnico poroke očeta in mame.

Španska infanta Cristina in Iñaki Urdangarin

Hčerka nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa infanta Christina je bodočega moža Iñakija Urdangarina spoznala leta 1996 na olimpijskih igrah v Atlanti.

Trikrat je bil član olimpijskega rokometnega moštva in je svoji državi pomagal priboriti dve bronasti medalji. Christina je leta 1988 Španijo kot del jadralske ekipa zastopala v Seulu.

Kralj je leta 1997 hčerki dal dovoljenje za poroko v Barceloni, par je leta 1999 dobil sina Juana, leta 2000 Pabla, leta 2002 Miguela in leta 2005 hčerko Irene.

So pa njun zakon prestreli škandali. Leta 2018 je bil on obsojen na zaporno kazen zaradi poneverb in pranja denarja skozi neprofitno organizacijo.

Del preiskave je bila tudi Christina, ta ni bila obsojena, je pa izgubila naslov vojvodinja Palme.

Par se je po 26. letih zakona razšel in se januarja letos dokončno ločil.