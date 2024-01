Po samotni planini

Ves severni del Ljubljanske kotline obvladuje mogočna, piramidi podobna podoba Storžiča. Tako je prevladujoča, da komajda opazimo kopaste vrhove Bašeljskega vrha, Malega Grintovca, Srednjega vrha in Cjanovce vzhodno od njega. Navkljub temu so vredni našega obiska, saj se z njegovih vrhov odpre prelep razgled daleč naokoli. Odpravimo se do vasice Mače v podnožju Storžiča. Markirana pot nas usmeri v hrib ob potoku. Do spodnje postaje tovorne žičnice, ki pelje do planinskega doma na Kališču, je to gozdna cesta, ki nad njo preide v planinsko pot. Sledimo tej in naslednji dve uri grizemo kolena. Vedno bolj strmo je, ko se svet končno poravna. Stopimo na širno planino Dolga njiva, ki po svoji obliki nosi tudi ime.

Konec doline FOTO: Janez Mihovec

Takoj na začetku se nam odpre pogled na planšarsko kočo na višini kakih 1600 metrov. Čisto majhna je, a prelepa. Planina Dolga njiva leži med grebenom Kobile in Laneža na eni in Cjanovce in Srednjega vrha na drugi strani. Dostop do planine je enostaven, če seveda odštejemo dolgotrajen vzpon. Posebej velja to za kopni letni čas, ko je gibanje po gorah bolj enostavno, in takrat, ko snega še ni preveč.

Če smo prišli do planine, ne bi bilo odveč, da v lepem sončnem dnevu napredujemo še naprej po planini. Ves čas po njenem dnu in ves čas le naravnost. Po pol ure hoda pridemo na sedlo med obema skupinama vrhov in z najvišje točke se odpre lep razgled na Karavanke na drugi strani.

Pogled na Cjanovco in Srednji vrh FOTO: Janez Mihovec

Na tem mestu zavijemo ostro na levo in po markirani poti proti Storžiču. Markirani poti sledimo dvajset minut, potem pa se začne spuščati proti Bašeljskemu vrhu. Tej poti ne sledimo, ampak zavijemo na nemarkirano pot na desno. Še nekaj minut in že smo na vrhu Malega Grintovca z višino 1813 metrov, kjer nas pričakajo zabojček z vpisno knjižico, klopca in prelep razgled na Storžič in Kočno s strani. Gori se nam prikažeta v podobi, ki je običajno nismo vajeni.

Po dolini FOTO: Janez Mihovec

Po treh urah in pol vzpona smo končno na vrhu. Prelep razgled daleč naokoli in na megleno dolino globoko spodaj je nepozaben in nas vabi, da planino in vrhove nad njo obiščemo še kdaj.