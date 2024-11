Zima jim bo ogrela srca: ta znamenja bodo imela v prihodnjih mesecih srečo v ljubezni

Medtem ko zunaj padajo temperature, bo zima nekaterim horoskopskim znamenjem prinesla pravi plaz romantičnih trenutkov. To zimo ima vesolje glede ljubezni v njihovih življenjih posebne načrte – ne glede na to, ali sta samski ali že v zvezi, zvezde pripravljajo tople objeme, iskrene pogovore in morda tudi pravljično ljubezen.

Kdo bo to zimo imel srečo v ljubezni? Tukaj so trije znaki, katerih bo srce hitreje utripalo.

Rak

Raki so znani po svojem toplem srcu. FOTO: Monkeybusinessimages Getty Images/istockphoto

Raki so znani po svojem toplem srcu in to zimo toplina ne bo ostala neopažena. Samske bo pritegnil nekdo, ki razume njihovo globoko čustveno naravo, medtem ko bodo zasedeni Raki občutili prenovljeno povezanost s svojim partnerjem.

Romantični sprehodi po snegu, večeri ob kaminu in občutek popolne varnosti - to je Rakova zima ljubezni. Zvezde pravijo:»Če ste rak, se pripravite na zimo, polno ljubezni in pozornosti.«

Tehtnica

Zima tehtnicam prinaša pravo čarovnijo. FOTO: G-stockstudio Getty Images/istockphoto

Zima tehtnicam prinaša pravo čarovnijo. Njihov šarm in sposobnost uravnovešanja strasti in nežnosti bosta pritegnila nekoga, ki jih vidi kot idealnega partnerja. Če ste samski, pričakujte spogledovanje, ki bi se lahko sprevrglo v nekaj resnega.

Tistim v zvezi zimski meseci prinašajo globlje razumevanje in romantične trenutke, zaradi katerih se boste počutili kot v filmski ljubezenski klasiki. Zvezde so za tehtnice pripravile zgodbo, polno romantike in harmonije.

Strelec

Strelci so vedno v gibanju. FOTO: Demaerre Getty Images/istockphoto

Strelci so vedno v gibanju, tokrat pa jih bo zimska ljubezen presenetila na najbolj nepričakovanem mestu. Morda na zimskem potovanju ali zgolj na preprostem zmenku – v njihovo življenje vstopi nekdo poseben in prinese novo vrsto razburjenja.

Za zasedene Strelce je zima čas za skupne dogodivščine, ki bodo okrepile odnos. Njihova spontanost in pozitivna energija ljudi privlačita kot magnet, zvezde pa obljubljajo, da se bo to zimo ljubezen zgodila hitro in nepričakovano, poroča index.hr.

Preberite še: