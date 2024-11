LETNI HOROSKOP 2025: Strelce čaka strastna ljubezen, vodnarje pa eksplozija kariernih priložnosti

Leto 2025 bo prineslo prelomne spremembe in priložnosti za vse znake zodiaka. Na kariernem področju se obetajo napredki, v osebnih odnosih bo več harmonije, izzivi pa bodo krepili vaše sposobnosti in samozavest.

To leto bo zaznamovano s številnimi pomembnimi astrološkimi dogodki. Retrogradna Venera, ki nastopi 1. marca, bo spodbujala prevrednotenje ljubezenskih odnosov in prepričanj. Nato bo sledil lunin mrk 14. marca, ki bo priložnost za globoko introspekcijo in razumevanje čustev, medtem ko bo sončni mrk 29. marca omogočil nove začetke in možnosti za osebno rast. Poleti, ko se 13. julija začne retrogradni Saturn, bo osvetljen pomen odgovornosti in discipline, septembrska mrka pa bosta ponudila priložnost za čustveno očiščenje in osebni razvoj. Na koncu bo vpliv Jupitra prinesel pozitivno energijo, ki bo spodbujala obnovo in vitalnost, kar bo obogatilo celotno izkušnjo leta.

Obljublja se leto preobrazbe in priložnosti za osebni razvoj, ki bodo omogočile dosego dolgoletnih ambicij. Z optimizmom in pozitivnim pristopom bo možno premagovati izzive ter doseči uspeh in zadovoljstvo.

Preberite svoj letni horoskop in odkrijte, kaj se bo odvijalo v letu 2025.

​OVEN 2025 (21. marec–20. april) Pričakujte val strasti v ljubezni, a bodite pripravljeni na preizkušnje, katere … Preberite več.

BIK 2025 (21. april–21. maj)

Pripravljeni bodite na nove izzive in karierne odločitve, saj bo okolica na vas … Preberite več.

​DVOJČKA 2025 (22. maj–21. junij) Na obzorju so številne priložnosti, ki vas bodo postavile pred nepričakovane … Preberite več.

RAK 2025 (22. junij–22. julij)

Pripravite se na nove izkušnje, ki bodo poglobile čustva in odprle vrata novim … Preberite več.

LEV 2025 (23. julij–23. avgust) Vaša kariera bo doživela dinamične premike, kar bo zahtevalo vašo popolno … Preberite več.

DEVICA 2025 (24. avgust–22. september)

Obetajo se izzivi na delovnem mestu, ki bodo preizkusili vašo vzdržljivost in zato … Preberite več.

TEHTNICA 2025 (23. september–23. oktober) V tem letu se lahko soočite z napetostmi v osebnih odnosih, a tudi z možnostmi za … Preberite več.

ŠKORPIJON 2025 (24. oktober–22. november)

Intenzivna čustva in notranja rast vas vodita h ključnim spoznanjem, zato ničesar ne … Preberite več.

​STRELEC 2025 (23. november–21. december) Leto prinaša priložnosti za širitev obzorij, vendar boste morali premagati nekatere … Preberite več.

KOZOROG 2025 (22. december–20. januar)

Pripravljeni ste na karierno napredovanje, kar vam bo prineslo stabilnost, a bodite … Preberite več.

VODNAR 2025 (21. januar–18. februar) Čaka vas leto kariernih novosti, a hkrati boste naleteli na odpor do sprememb, kar … Preberite več.

RIBI 2025 (19. februar–20. marec)

Doživeli boste globoko čustveno izkušnjo, ki vas bo postavila pred izzive pri iskanju … Preberite več.

