Zdravilna moč sedanjosti

Pomemben je samo sedanji trenutek, poudarjajo duhovni učitelji, predvsem budisti. Preteklosti ne morete spremeniti, zato nima smisla, da se vračate vanjo. Raje jo spustite in živite v sedanjosti. Prihodnosti še ni in ne morete vedeti, kakšna bo, zato si z risanjem črnih scenarijev, skrbmi in predvidevanjem delate samo škodo.

Enako škodljiva so lahko prevelika pričakovanja, ki jim sledijo globoka razočaranja, ko se stvari ne zgodijo, kot ste si zamislili. Edina rešitev, da se rešite s tem povezanega trpljenja, je, da se ne ozirate nazaj in ne gledate daleč naprej. Življenje se namreč odvija tukaj in zdaj, zato ostanite v tem trenutku.

Skrbi iz preteklosti in za prihodnost so nepomembne. Naše razpoloženje se menja kot vreme, enkrat smo zadovoljni in presrečni, drugič nas preplavijo negativna čustva. Zato ni smiselno,da se predolgo zataknete v njih. Četudi ste jezni, prizadeti ali žalostni, je to samo občutek, ki bo minil. Vsa občutja se menjajo in izzvenevajo, zato jim ne dajajte trajne vrednosti s tem, da se jim zavzeto posvečate. Ostanite tukaj in zdaj. Takoj zdaj. Vse drugo bo sledilo samo.