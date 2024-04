Ljudje, rojeni spomladi, so res posebni: astrologi pojasnjujejo, zakaj

Mesec, dan in ura rojstva nam lahko veliko povedo o značaju človeka – vsaj tako menijo astrologi. Nekoliko bolj strokovni pogled na to pa podaja raziskava, ki so jo izvedli na Univerzi British Columbia v Kanadi. Tamkajšnji raziskovalci so se odločili preveriti, v katerih mesecih je rojenih največ direktorjev velikih podjetij. In izkazalo se je, da ljudje, rojeni spomladi, veljajo za bolj zrele in intelektualno razvite, zato lahko dosegajo boljše akademske rezultate in imajo možnost za boljšo službo v prihodnosti.

Rojeni v drugi polovici marca in aprila imajo oster temperament

Astronomska pomlad se začne s spomladanskim enakonočjem in ni čudno, da so najbolj ognjeviti ljudje rojeni v sezoni ovna. So ambiciozni, pogumni, neodvisni in strastni posamezniki, ki ljubijo spontanost in so pripravljeni na potovanja in avanture.

Majski otroci iščejo stabilnost in duševni mir

Umirjenost in racionalnost – tako lahko označite astrološki znak bika. Imajo pragmatičen pristop do življenja in ljubijo stabilnost. Biki gredo skozi življenje počasi in spremembe so zanje težke. To zemeljsko astrološko znamenje ljubi harmonijo z naravo, ki jim daje mir in navdih.

Majski rojstni dnevi redko upoštevajo mnenja drugih. To kaže na njihovo samozavest. Odlikujeta jih močan um in iznajdljivost. Te lastnosti odlično izkoriščajo pri delu, čeprav se njihova kariera nikoli ne razvija tako hitro, kot se lahko pri ljudeh, rojenih v ognjenih znamenjih.

Zemeljski bik ima tudi veliko mero empatije, ki se ne kaže le do ljudi, ampak tudi do narave in živali.

Rojeni junija – duhoviti in družabni

Ljudje, rojeni v prvi polovici junija, so pravi družabni metuljčki. So čustveni, duhoviti in zvesti posamezniki. Dvojčke povezujemo predvsem z veseljem in smislom za humor. Vsaki družbi prinesejo občutek praznovanja.

Dvojčki se na odru ali v drugih situacijah, kjer morajo pokazati svoje talente in biti v središču pozornosti, počutijo zelo udobno. Vendar se lahko včasih zatečejo tudi k manipulaciji.