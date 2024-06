Konec mirovne konference: Kijev mora začeti dialog z Rusijo

Voditelji 80 držav od 93 sodelujočih so s skupno izjavo končali mirovno konferenco o Ukrajini. Ta pravi, da mora Kijev začeti dialog z Rusijo o pristopu do mirovnih pogajanj, Rusija pa mora zagotoviti neodvisnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski želi čim prej novo srečanje.

»Verjamemo, da doseganje miru zahteva sodelovanje in dialog med vsemi stranmi,« piše v skupni izjavi, v kateri so voditelji držav na konferenci v Švici poudarili tudi nedopustnost uporabe jedrskega orožja in izkoriščanja prehranske varnosti v vojne namene ter nujnost izmenjave vojnih ujetnikov.

Potem ko so zahodni svetovni voditelji v soboto vnovič soglasno izrazili podporo Ukrajini, je ukrajinski predsednik Zelenski izrazil upanje, da bo pridobil mednarodno soglasje glede predloga za končanje vojne, ki bi ga lahko na koncu posredoval Moskvi.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek predstavil pogoje Moskve za začetek mirovnih pogajanj. Zahteva umik ukrajinskih vojakov z območij znotraj Ukrajine, ki jih je zasedla Rusija, in trajno odpoved članstvu Ukrajine v zvezi Nato.

Zelenski in ostali zahodni voditelji Putinov predlog zavračajo. Na mirovni konferenci je Zelenski dejal, da se lahko mirovna pogajanja začnejo, ko bodo imela podporo mednarodne skupnosti. Rusija na vrh sicer ni bila povabljena, je pa švicarska vlada kot gostiteljica vrha sporočila, da bo cilj srečanja »skupaj opredeliti časovni načrt«, kako Moskvo in Kijev vključiti v mirovni proces.

Današnje skupne izjave vrha, ki se ga je udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, med drugim niso podprle Indija, Južna Afrika in Indonezija. Brazilija, ki je bila na seznamu udeležencev navedena kot opazovalka, prav tako ni podpisala sporočila.