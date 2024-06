Gajser do zmage in občutnega vodstva v seštevku

Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser je zmagovalec velike nagrade Italija v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Sedemindvajsetletnik je dobil prvo vožnjo, drugo pa po padcu končal na drugem mestu. Vseeno je izkoristil smolo Španca Jorgeja Prada, ki je v drugo padel in ostal brez točk.

Za Gajserjem je skorajda popoln konec tedna, prepričljivo je slavil tudi v sobotnih kvalifikacijah, ko je na razmočeni progi tekmece ugnal kar za 34 sekund.

V prvi današnji vožnji je solidno startal in se hitro prebil do vodstva. Tega je zadržal do konca kljub pritisku tako Prada kot Nizozemca Jeffreyja Herlingsa.

V drugo je še bolje startal, se v prvem ovinku prebil v vodstvu in tako izognil kasnejšemu kaosu. V njem je padel Prado, ki so ga nato še povozili. Španec je poskušal voziti naprej, a je zaradi bolečin predčasno končal nastop.

V ospredju sta Gajser in Herlings bila napet dvoboj, okoli deset minut pred koncem je Nizozemec napadel, a pri tem storil napako in spet zaostal. Nato pa je še večjo napako storil Gajser, zdrsnil v levem ovinku in Herlingsu predal prvo mesto.

Slovenski as je ciljno črto prečkal kot drugi in s skupno 47 točkami vseeno dobil VN Italije pred Herlingsom (45) in tretjim Švicarjem Jeremyjem Seewerjem (36). Drugi slovenski predstavnik v MXGP Jan Pancar je bil v prvi vožnji 12., v drugo pa celo osmi za skupno 22 točk v Maggiori.

Po polovici SP ima Gajser zdaj 511 točk, Prado pa je ostal pri 477. Herlings je na tretjem mestu s 440 točkami. Pancar je skupno 15., zbral pa je 116 točk.