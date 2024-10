Zakaj nismo s svojo dušno družino

Razlog, da smo se oddaljili od svoje družine duš, ljudi, s katerimi smo povezani že več življenj na dušni ravni, je, da nosimo različne dušne kode, pravijo guruji. Vsak od nas namreč hkrati nosi določen del zapisa, in le če se združimo, lahko dosežemo svoj polni potencial, celotna kombinacija kod pa nam omogoča dostop do modrosti, ki smo jo skupaj pridobili v tisočih življenj. Trenutno namreč večinoma živimo v amneziji in se ne zavedamo svojega izvora.

Ko pa se združimo s svojo dušno družino, se lahko končno osvobodimo reinkarnacijskega ciklusa na Zemlji. Kot bi diplomirali in šli naprej, v druge dele vesolja, ker lahko na drugačen način pomagamo planetu. Združenje s svojo dušno družino je zadnji del sestavljanke, končno prebujenje. Po tem vam bo jasno, kdo ste, od kod prihajate in kaj počnete tu. Tančica se bo naposled dvignila.