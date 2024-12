Za to astrološko znamenje prihaja vse, po čemer hrepeni

Bližamo se koncu leta 2024, ki ni minilo brez sledi za vse znake horoskopa. Vendar je za enega izmed njih prineslo posebno presenečenje. Astrologija je razkrila, kdo bo vstopil v mogočno novo obdobje pred začetkom leta 2025. Govora je o Levih – ti imajo proti koncu leta 2024 veliko razlogov za veselje, saj se Mars, planet sprememb, trenutno nahaja v njihovem znamenju.

Levi od tega imeli posebno korist. Če ste rojeni v tem znamenju, si prizadevate za duhovno in osebno rast, zato lahko pričakujete velike spremembe. Do januarja 2025 se bodo postopoma začele pojavljati nove priložnosti na področju kariere in romantičnih poznanstev. Najpomembnejše je, da ne zamudite svojih priložnosti in jih zgrabite z obema rokama.

Mars v Levu je obdobje, ko je čas, da 'odvzamete energijo' ljudem, ki so se v vašem življenju izkazali za nepotrebne. Ker je Mars vladajoči planet Škorpijona, je njegov vpliv še posebej močan, saj sovpada s sezono tega zodiakalnega znamenja. Zvezde so se dobesedno postavile v vrsto, da bi vam pomagale uresničiti vse vaše želje. To je povečanje samozavesti in energije, ki ste si jo želeli!

Hkrati bo retrogradni Mars 6. decembra vstopil v znamenje Raka. Morda se boste počutili zmedeni in izgubljeni. Astrologija svetuje, da ne skušate vplivati na ta položaj planeta, ampak razmislite o svoji pogumu in karizmi ter se spomnite, česa ste resnično sposobni. To obdobje je idealno za učenje, kako pravilno ravnati s svojimi čustvi in ustvarjati energijo za samostojno reševanje težav.

Astrologi vam tudi svetujejo, da si zapomnite, da je vaš element ogenj. Čas je, da to sprejmete in napredujete tako, kot zna Lev – najsamozavestnejši, najpogumnejši in najponosnejši znak. Bodite pripravljeni, da se bo vaše življenje kmalu spremenilo. In te spremembe bodo presegale vse vaše sanje. Ne trošite svoje energije, razmišljajte o sebi.