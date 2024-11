V teh znakih rojena prijateljica nikoli ne razočara

V svetu, ko se vedno vsem samo nekam mudi, je težko še zase najti čas, kaj šele, da bi bili vselej na voljo drugim. Zato je prijateljica, ki se vam oglasi vedno, ko jo pokličete, vas posluša, razume in skuša pomagati, neprecenljiva.

Če je v vašem krogu takšna, ste res lahko srečni in najverjetneje je rojena v katerem od štirih astroloških znamenj.

Katera so to, razkriva dnevnik.hr.

Rak

Rak je znamenje, ki živi za čustva drugih. Ko v njem rojena prijateljica na zaslonu vidi vaše ime, si že zamišlja vse mogoče scenarije: nekaj vas pesti, nekaj potrebujete ali bi radi le delili lep trenutek.

Njen instinkt za skrbnost do drugih je močnejši od vsega. Ona ne samo, da se na klic odzove, vedno se tudi prepriča, da niste v stiski. In nikoli ne zameri, če bi le radi nekaj od nje.

Rakice poslušajo, tolažijo, pomagajo in dvigujejo moralo. To je njihovo poslanstvo.

FOTO: Jokic/Gettyimages

Devica

Device so organizirane, odgovorne in imajo telefon vedno pri sebi. Zanje je ne odzvati se na klic preprosto kršitev osnovnih pravil lepega vedenja.

Rojene v tem znaku hkrati poslušajo, povedo mnenje in nizajo nasvete. Ne bodite torej presenečeni, če vam bo prijateljica devica ponudila najboljše možnosti za rešitev vaše težave in vam bo predstavila načrt, kako jih premagati.

Pogovor z devico ima vedno namen in ta namen je pomagati.

FOTO: Omgimages/Gettyimages

Tehtnica

Če tehtnice česa ne marajo, so to konflikti in ignoriranje klica je zanje velik prestopek. Njihova skrbnost in diplomatska narava jima ne dopuščata, da bi nekomu obrnile hrbet in ga pustile v nemilosti. Čeprav so sredi svojih obveznosti.

Vsak pogovor s tehtnico je, kot bi govorili s terapevtom: ljubezniv, razumevajoč, umirjen in res poboža dušo.

FOTO: Guruxoox/Gettyimages

Kozorog

Če je kdo, ki nikoli, ampak res nikoli ne ignorira klicev, je to kozoroginja. Morda najbolj odgovorno znamenje odgovarja nanje, četudi je zasuto s svojim delom.

Moto kozoroginje je: če je dovolj pomembno, da me kličeš, je dovolj pomembno, da se oglasim.

Ne pričakujte pa preveč čustvenega pogovora in praznih besed. Rojene v tem znaku so praktične, jasne in konkretne.

Povedo, kar mislijo, in nato nadaljujejo s svojimi načrti. Vendar nedvomno drži, da prijateljico kozoroginjo lahko dobite vedno, ko potrebujete podporo, mnenje ali nasvet.