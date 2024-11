Slovanski horoskop za leto 2025: previden naj bo zlasti en znak

Po slovanskem horoskopu astrološke znake podobno, kot po kitajskem, opredeljuje letnica rojstva. 16 znamenj je poimenovanih po živalih.

Leto, ki prihaja, bo leto ose oziroma sršena in vsem, ki težijo k harmoniji in jih ni strah delati na sebi, obljublja priložnost za rast ter obilje.

Leto bo odlično za krepitev družinskih vezi in harmonije v odnosih nasploh.

To pa napoveduje vsakemu od astroloških znakov.

Jelen: leto rojstva 1944, 1960, 1976, 1992, 2008, 2024

Jelen lahko v letu 2015 stavi na obdobje stabilnosti in krepitev svojega položaja. Leto bo idealno za reševanje dolgoročnih težav in za oplemenitenje finančnih sredstev ter zalog nasploh.

Na polju financ in kariere bo vse potekalo gladko, zlasti, če boste rojeni v tem znaku previdni in premišljeni. Tudi v vašem osebnem življenju prihaja čas harmonije.

Sršen ali osa: leto rojstva 1945, 1961, 1977, 1993, 2009

Leto, ki prihaja, bo vaše leto in sreča ter napredek vas čakata na vseh področjih življenja. Vsaka vaša pobuda, vsako delo in trud bodo lepo nagrajeni, zato pogumno stopajte proti svojim ciljem, naj se ti nanašajo na ljubezen ali kariero.

Lahko se bodo sicer pojavili spori in nesporazumi, pomembno bo, da boste ostali zbrani in mirni, tako jih boste zlahka premagali.

Volk: leto rojstva 1946, 1962, 1978, 1994, 2010

Volkovi boste uživali v svobodi in neodvisnosti. Leto pred nami vam bo prineslo veliko novih poznanstev in možnosti za samorazvoj.

V določenih trenutkih boste morali pokazati pogum in odločnost pri sprejemanju odločitev. Obetajo se vam novi, razburljivi dogodki.

Veverica: leto rojstva 1947, 1963, 1979, 1995, 2011

Rojeni v znamenju veverice ste po naravi modri in skrbni. Leta 2025 bo vaš glavni cilj okrepiti vezi z družino in ljubljenimi osebami.

Leto bo odlično za družinske posle in udobje. Tisti, ki ste dolgo sanjali o svojem domu ali izboljšanju bivanjskih razmer, boste imeli srečo.

FOTO: VOJTa Herout/Shutterstock

Biserna ščuka: leto rojstva 1948, 1964, 1980, 1996, 2012

Ščuke boste uživale v obdobju notranje harmonije in duhovne rasti. Prihajajoče leto bo idealno za bivanje v samoti, za duhovno rast in za iskanje odgovorov na življenjska vprašanja.

Pomembno bo veliko časa nameniti meditaciji in samorazvoju. V osebnem življenju se boste morale ščuke naučiti ohranjati ravnotežje med obveznostnimi do zunanjega sveta in notranjimi potrebami.

Žaba: leto rojstva 1949, 1965, 1981, 1997, 2013

V prihodnjem letu bodo v ospredje stopile vodstvene kvalitete in modrost rojenih v znamenju žabe. 2025 bo odlično za finančno blagostanje in za doseganje velikih kariernih ciljev.

Pomembno jim bo slediti, a ne pozabite na pomoč najbližjim. V osebnem življenju so mogoče odločitve, ki bodo močno vplivale na vašo prihodnost.

Divja svinja: leto rojstva 1950, 1966, 1982, 1998, 2014

Polni boste energije in odločnosti. To leto bo za vas leto akcije in borbe za svoje cilje. Pomembno bo pokazati vztrajnost ter neomajnost, tako boste dosegli uspeh v karieri in zasebnem življenju.

S finančnega vidika bodite previdni in ne sprejemajte impulzivnih odločitev.

FOTO: Shutterstock

Sova: leto rojstva 1951, 1967, 1983, 1999, 2015

Med letom 2015 boste sove začutile potrebo po osvajanju novih znanj in duhovni rasti.

Leto bo idealno za učenje, samorazvoj ter za nove, zanimive projekte. Izogibajte se pretirani izolaciji in ne bojte se svojih idej deliti z drugimi. Iskrenost v odnosih bo zelo pomembna.

Kača: leto rojstva 1952, 1968, 1984, 2000, 2016

Kače boste bolj kot kdaj koli prej začutile, kako pomembna je intuicija. Leto pred nami bo čas za sprejemanje pomembnih odločitev in za analizo vsega, kar je bilo storjenega.

Finančna situacija bo dobra, bodite pa previdni in razmišljate dva koraka vnaprej.

Ponovno boste ocenjevali odnose, v katere ste vpeti, in leto 2025 bo idealno za zaključek tistih, ki vam ne prinašajo nič dobrega, nasprotno, vam celo škodujejo.

Lisica: leto rojstva 1953, 1969, 1985, 2001, 2017

Osebe, ki ste rojene v znamenju lisice, ste po naravi zvite in spretne, kar bo leta 2025 prišlo posebej do izraza. Obdobje bo idealno za karierne podvige in kreativne projekte.

V ljubezni boste lisice postavljene pred test zaupanja, z iskrenostjo bo zveza postala še močnejša.

Jež: leto rojstva 1954, 1970, 1986, 2002, 2018

Ježi se boste soočali s poglabljanjem vase in zanimalo vas bo vse, kar je povezano z duhovnostjo. To bo čas za razmislek, samorazvoj in načrtovanje prihodnosti.

Z vidika financ si ne obetajte velikih sprememb, situacija bo ostala stabilna. Bodite iskreni in ohranite zaupanje v odnosih.

FOTO: Anne Coatesy/Shutterstock

Orel: leto rojstva 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019

Dobili boste priložnost pokazati vse svoje voditeljske sposobnosti. Leto bo uspešno za vse, ki boste sprejeli odgovornost za pomembne projekte in odločitve.

Polje financ se bo znatno izboljšalo, če boste previdni z izdatki in ne boste pretirano zapravljali.

Pajek: leto rojstva 1940,1956, 1972, 1988, 2004, 2020

Leta 2025 boste pajki spletli mrežo blagostanja. Obdobje bo odlično za snovanje dolgoročnih načrtov, za delo na velikih projektih in za krepitev poslovnih odnosov.

Ostanite potrpežljivi in v kriznih situacijah ohranite mirno kri. V zasebnem življenju bo nastopilo obdobje stabilnosti in uživanja v objemu partnerja.

Petelin: leto rojstva 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021

V letu 2025 se pazite spletk zavistnih ljudi, zlasti, če ste pred nedavnim dosegli velik uspeh.

Pozorno načrtujte vsak korak. V letu, ki je pred nami, si ne smete privoščiti impulzivnih odločitev in postopkov. Previdno izbirajte besed. Tako v poslovnem kot zasebnem življenju.

Takšno vedenje bo na koncu nagrajeno: vaši sovražniki bodo poraženi, v ožjem krogu pa boste ohranili le ljudi, ki jim res lahko zaupate.

FOTO: Shutterstock

Zlatorogi bik: leto rojstva 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022

Biki boste morali najti način, s katerim boste okrepili položaj na delu in v zasebnem življenju. Leto 2025 bo čas za delovanje v smer stabilnosti in samozavesti.

Čas bo primeren za sklepanje dolgoročnih pogodb in dogovorov, za načrtovanje prihodnosti in za snovanje trdnih temeljev za nadaljnjo rast.

V čustvenih odnosih bo prišlo do harmoničnega vzdušja, če se boste le trudili in ne boste zanemarjali ljubljene osebe.

Konj: leto rojstva 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023

Konjem bo leto 2025 prineslo dramatične in burne spremembe.

To bo leto za aktivno delovanje, za potovanja ali realizacijo novih načrtov. Ne ustrašite se velikega števila novih možnosti, temveč jih kar najbolje izkoristite.

V ljubezni boste konji doživeli svetle trenutke, pomembno pa bo ohraniti ravnovesje med osebnim in poslovnim življenjem.