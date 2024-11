Naj bo leto 2025 lahkotnejše z Astro Suzy!

Če čakate na rešitelja, ki vas bo popeljal skozi kaotične čase in pokazal lepšo prihodnost, ga boste čakali zaman. Edina rešitev je, da najdete sebe – pot nazaj k sebi. Tam boste našli stabilnost, mir, s katerim boste lažje sprejemali vse spremembe, ki prihajajo.

Astro Suzy bo s svojimi vsebinami zagotovo vaš najboljši vodnik skozi energije leta 2025. Leto bo namreč v znamenju globoke preobrazbe in začetka novega poglavja, ki bo preseglo meje posameznika in seglo v kolektivno zavest. Pred nami je leto velikega resetiranja, ko se bomo soočali z izzivi, ki jih prinašajo premiki Saturna, Jupitra, Urana, Neptuna in Plutona.

Prva polovica leta bo zaznamovana z nestabilnostjo, druga bo prinesla postopno stabilizacijo in okrevanje. A preden gremo v naslednjih letih lahko skozi vrata nove zavesti, se mora staro končati. Svet potrebuje preobrazbo, je zapisala astrologinja Shana Flogie. Vi pa potrebujete odgovore in rešitve, ki vam bodo pomagali skozi viharno obdobje čiščenja.

V Astro Suzy boste našli zanimive intervjuje, ob katerih se boste začeli opazovati, se spoznavati, se otresati navezanosti in s tem strahu, ki vas hromi v življenju. Pišemo o odnosih, kako živeti z neslutenim napredkom tehnologije in ohraniti človečnost, o modrostih in smislu življenja, kako dobrim dušam drugi nalagajo svojo karmo in kako bo kmalu jasno, kdo kam spada.

V Astro Suzy boste našli tudi numerološko napoved in veliki horoskop za posamezna znamenja.