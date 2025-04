Kralj in kraljica žalujeta: strla ju je tragična novica

Danski kralj Frederik in kraljica Mary žalujeta zaradi izgube svojega dragega prijatelja Michaela Halbyeja, podpredsednika družbe Kirkbi A/S, ki je lastnica LEGO Group.

Kraljevi par je novica o njegovi smrti presenetila med pripravami na praznovanje hčerkinega 18. rojstnega dne.

Po poročanju agencije Ritzau je Michael umrl zaradi notranjih krvavitev, ki so bile posledica smučarske nesreče v švicarskem Verbierju.

Na kraju nesreče je prejel nujno zdravniško pomoč, nato so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer je umrl zaradi poškodb.

Uradna izjava kraljice Mary

V uradni izjavi je kraljica Mary počastila spomin na preminulega prijatelja:

»Z veliko žalostjo sem prejela novico o nenadni smrti Michaela Halbyeja,« je zapisala.

»Michael Halbye je bil oseba pozitivne energije, izjemnega znanja in močne zavezanosti k izboljšanju življenja drugih. Bil je tudi moj prijatelj in mnogi ga bomo zelo pogrešali.

Moje misli so z njegovo družino in bližnjimi.«

Dolgoletno prijateljstvo

Po poročanju danskega časopisa Berlingske je kralj Michaela spoznal, ko je bil še princ. Tedaj je bila naloga preminulega, da mu kot prestolonasledniku predstavi poslovni svet.

Med njima se je razvilo prijateljstvo, Michael pa je kasneje več kot 17 let sodeloval kot član upravnega odbora fundacije, poimenovane po kraljici Mary.

Kraljevo praznovanje kljub žalovanju

Kljub žalovanju kraljevih je par počastil 18. rojstni dan njune hčerke princese Isabelle, ki bo polnoletnost dočakala 21. aprila.

Da slavje ob tej priložnosti ne bi potekalo ravno na velikonočni ponedeljek, so prelomnico princese počastili šest dni prej z uprizoritvijo predstave v njeno čast na Starem odru Kraljevega danskega gledališča v Københavnu, kjer se je kraljevi družini pridružilo 1000 mladih, starih med 17 in 24 let, piše Hello.