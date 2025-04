Primorci so združili moči. Poglejte, kaj je nastalo (VIDEO)

Ko moči združijo znani producent in glasbenik Yan Baray in skupina Paul Grem, nastane Maj, country balada o posledicah napačnih odločitev. Maj je napisal Yan Baray. Skladba je sprva imela angleško besedilo, a nam jo je Yan želel predstaviti v slovenščini. Ker zelo dobro pozna skupino Paul Grem, saj je produciral večino njihovih skladb s prvenca Luč preteklosti in ima skladba podoben stil, kot ga ustvarjajo, jih je povabil k sodelovanju.

Naključje je hotelo, da je imel Dušan Sagadin, glas skupine, besedilo brez melodije, ki se je popolnoma prilegalo skladbi. In tako je nastal Maj, ki nas vodi skozi občutke krivde in obžalovanja, ko se zaradi preteklih dejanj soočamo s posledicami napačnih odločitev, a na koncu vseeno sije luč in upanje na nove ter boljše priložnosti. Le treba je verjeti, da še kdaj pride maj, čas, ko znova zaživiš. Maj ima tudi videospot, zanj je poskrbel režiser Perica Rai.