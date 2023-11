V ponedeljek bo na nebu polna luna in ta štiri znamenja bodo še posebej neodločna in dramatična

Novembrska polna luna, znana tudi kot bobrova luna, saj se takrat bobri umaknejo v svoje brloge, bo v znamenju agilnih dvojčkov, zato so možni nesporazumi glede čustev in želja.

Polna luna je zadnje dejanje vsakega luninega cikla in je največkrat čas za samorefleksijo in dokončanje projektov. Vendar glede na to, da ta polna luna trenutno prehaja skozi zračno znamenje dvojčkov, nas obrača v drugo smer, k večopravilnosti in neodločnosti. Glavna značilnost tega znamenje je namreč dvojnost in ta polna luna to poudarja. Da bi premagali težke situacije, je najbolje iti skozi življenje korak za korakom. Moč tokratne polne lune bodo občutila predvsem štiri znamenja, ali je vaše med njimi, pa preverite v nadaljevanju.

Dvojčka

Vaš ego je trenutno zelo močan, in če ga ne boste brzdali, bi to lahko imelo negativni učinek. Astrologi poudarjajo, da imajo lahko dvojčki malo preveč samozavesti, in se do drugih obnašajo arogantno. Če se v partnerskem odnosu pojavijo določene težave, se lahko odvije nova drama. Pazite na svoje obnašanje. Pomislite na svoja čustva in jih nato sprostite (z zapisovanjem v dnevnik ali na kak drug način).

Devica

Delo ni vse. Tudi če se stvari v tem vidiku življenja premikajo, pa naj gre za potencialno napredovanje ali vznemirljiv razgovor za službo, vas bo ta polna luna spomnila na pomen usklajevanja osebnega in poklicnega življenja. Ne pozabite na ljudi, ki jih imate radi. Postavljanje meja je ključno za ohranjanje zdravega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Poskusite prilagoditi svoj urnik in posvetite več časa sebi in ljudem, ki so vam pomembni.

Strelec

Komunikacija je izjemno pomembna, še posebej, ko gre za odnose. Ste začeli izgubljati sebe zaradi določenih odnosov? Povejte, kako se počutite, tudi če to pomeni, da morate ponovno vzpostaviti svojo neodvisnost in biti nekaj časa sami. Ranljivost je moč, ne šibkost. Poleg tega dobro premislite, preden nekomu rečete »da«. Zavezanost prinaša veliko odgovornost. Ne pozabite tega.

Ribi

Se počutite nekoliko nemirni? Ta polna luna bi lahko povečala napetosti doma. Morda se bo spet začela stara družinska drama ali pa se bodo v vašem življenju zgodile spremembe. Težave v zasebnem življenju bi lahko negativno vplivale na motivacijo in uspešnost pri delu. Poskusite zamenjati okolje in namesto dela od doma poiščite zanimivi hobi, ki vas bo spravil iz hiše.