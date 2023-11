Pripravite se na čudeže: to so rojstni datumi tistih, ki se jim bo v 2024. življenje popolnoma spremenilo

Pred vsakim novim letom je vredno analizirati lunarni koledar z datumi lunacij za naslednjih 12 mesecev, saj lahko iz njih razumemo, kdo bo doživel največje spremembe.

V rojstni karti vsake osebe je datumu rojstva dodeljena določena stopinja na nebu. In Luna se vrne na to točko vsakih 19 let ter tako prinese spremembe v človekovem življenju. Če bo na vaš rojstni dan mlada luna (mlaj), potem so višje sile za vas pripravile resnično velike spremembe, kot so na primer ločitev, sprememba kariere, nenadna selitev v drugo državo ali rojstvo otroka. Leta 2024 bomo imeli 13 novih lun, vsaka pa bo vplivala na ljudi, katerih datumi padejo na ta dan in na dan prej/potem. Preverite, ali ste med njimi.

Rojstni datumi ljudi, ki se jim bo 2024. življenje obrnilo na glavo

Januar: 10., 11., 12.

Februar: 8., 9., 10.

Marec: 9., 10., 11.

April: 7., 8., 9.

Maj: 7., 8., 9.

Junij: 5., 6., 7.

Julij: 4., 5., 6.

Avgust: 3., 4., 5.

September: 2., 3., 4.

Oktober: 1., 2., 3., 31.

November: 1., 2., 30.

December: 29., 30., 31.