Izračunajte svoje število za leto 2024: kakšne darove vam prinaša in katere lekcije vas čakajo

Če se sprašujete, katero število vam je namenjeno za prihajajoče leto in kakšne darove ter lekcije vam prinaša, imamo odgovor. Za začetek morate izračunati svoje število za leto 2024, in sicer tako, da letnici prištejete svoje osebno število.

Primer:

Število 2024 vam da osem (2 + 0 + 2 + 4 = 8). Nato izračunajte svoje osebno število, na primer, če ste rojeni 16. avgusta 1977, najprej seštejte dan in mesec (1 + 6 + 8 = 15). Število zmanjšajte na enomestno (1 + 5 = 6).

Nato po istem sistemu letnico rojstva prav tako skrčite na enomestno število (1+ 9 + 7 + 7 = 22, tj. 2 + 2 = 4).

Nato ta števila seštevajte tako dolgo, da ponovno dobite enomestno število. Torej: 8 + 6 + 4 = 18, torej 1 + 8 = 9. Vaše število je devet.

Leto v številu ena

Pred vami je veliko sprememb, in da bi izkoristili njihov potencial, je treba »pospraviti omaro«. Tako fizično kot na osebni ravni. Čas je, da poiščete novo perspektivo, s katere se lotite situacije. Sprejmite to leto kot pomlad. Polni pozitivne energije se potopite v nove izzive.

Leto v številu dve

To število prinaša novo energijo v vaše življenje. Zdi se, da boste dajali manj pobud in da se boste z drugimi sodelovali predvsem z diplomatskim pristopom. To je dobro, vendar ne pozabite, da boste lahko sadove tega poželi šele, ko se boste odrekli nekaterim delom sebe, ki so vam res pomembni. Pomislite, kaj želite žrtvovati in zakaj.

Leto v številu tri

Vi ste tisti srečneži, ki vladate letu 2024. Morda so v vašem življenju do zdaj prevladovale zahteve in želje drugih, a ta čas je namenjen izključno vam. To ne pomeni, da ne boste več imeli dolgočasnih obveznosti, a ne dovolite si gledati na svet skozi oči in potrebe drugih. Prisluhnite nasvetom tistih, ki vas imajo radi in jih cenite ter izkoristite to obdobje za sprostitev domišljije. Zagotovo vam ne bo manjkalo navdiha.

Leto v številu štiri

To je leto postavljanja temeljev, na katerih bo zgrajena vaša prihodnost. Papirologijo in obveznosti uredite skrbno in natančno. Ne dovolite si delati napak. Obrnite se na svojo družino in ne dovolite, da vas kdo podcenjuje. Tisti, ki vas bodo, bodo spoznali, da se motijo.

Leto v številu pet

Vstopate v obdobje, ko so za napredek potrebne spremembe. Ustvarjene bodo priložnosti za nova potovanja, poznanstva, zaposlitve. To bo podžgalo vašo željo po novih dogodivščinah. Sprejmite svobodo, ki vam jo letos ponuja število pet. To ne pomeni, da mora biti vsaka izkušnja edinstvena, a poskusite si dovoliti čim več svobode.

Leto v številu šest

Počutili se boste izjemno odgovorno do družinskih in poslovnih vlog. Pomembno si je zapomniti, da v 2024 ne boste dosegli ciljev, če se boste zaprli vase in v svoj dom. Izkoristite svoje povezave. V družinskih odnosih si dovolite odkriti resnico in služite kot zgled tistim, ki ne znajo videti resničnosti, ali tistim, ki ne znajo ubesediti svojih občutkov. Do vseh, ki jih srečate, pristopite mirno in ne dovolite, da bi vas kdo spravil iz ravnotežja.

Leto v številu sedem

Nasmiha se vam leto počitka. Po vseh izzivih tekočega leta si zagotovo zaslužite priložnost za okrevanje telesa in duha. Naj nekdo drug poskrbi za stvari, ki ste jih do zdaj počeli predvsem vi. Pomembno je, da si vzamete čas zase, meditacijo, in da se posvetitev svoji notranjosti. Če se počutite osamljeni ali mislite, da izgubljate moč za uresničitev načrtov, vedite, da to ne bo trajalo večno.

Leto v številu osem

Finance bodo prednostna tema. Jasno je, da je treba najprej investirati v nove koncepte, vendar pomislite, koliko in zakaj. Ne pozabite večkrat preveriti naložbenega načrta ali se celo odreči znesku ali izbiri. Ker je to čas žetve vaših sadov, ki so bogato obrodili, vedite, da vas čaka nagrada za preteklih sedem let. Poiščite nasvet bolj izkušenih in če se ponudi priložnost v zvezi z nepremičninami, jo zgrabite.

Leto v številu devet

Zapirate devetletni cikel. Vstopite v novo tako, da se odmaknete od vsega, kar vas duši, dela nezadovoljne ali vam preprosto ne ustreza. Prerasli ste marsikatero situacijo, ljudi in ne smete biti nikogaršnja žrtev, še posebej ne žrtev sami sebe. To je proces zapiranja in odpiranja poglavij ter odločitve, da boste avtor lastne zgodbe. Pomembno je, da zapolnite vse praznine, ki jih še imate, in se nadihate svežega zraka, piše atma.hr.