Ustvarite vizualizacijsko tablo

Če želite spremembe na določenem življenjskem področju, si lahko pomagate s tehniko, ki jo priporočata tudi priljubljeni film in knjiga The Secret (Skrivnost). Temelji na zakonu privlačnosti, ki pravi, da boste vedno pritegnili v življenje stvari, ki se ujemajo z vašo notranjo naravnanostjo kot magnet, lahko so dobre ali slabe. Zakon namreč sprožijo vaš nezavedni um in vaša vsakodnevna dejanja. Podobne energijske frekvence pritegnejo enake. Če ohranjate notranjo vizijo želenega, imate več možnosti, da to dobite.

Tablo, ki vas bo opomnila na vašo vizijo in vas vibracijsko uskladila z njo, lahko opremite z besedami, citati, fotografijami, ki vas navdihujejo in predstavljajo želeno. Obesite jo na vidno mesto v stanovanju, da se povežete s tistim, kar predstavlja, ob vsakem mimohodu.