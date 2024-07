Trije pomembni avgustovski datumi, eden bo najsrečnejši

Astrologi razkrivajo, da bodo v prihajajočem mesecu najpomembnejši trije datumi. Tedaj bodo imeli planeti posebej pozitiven vpliv na dogajanje na Zemlji.

Žena.rs razkriva, katere dneve na koledarju si je pametno označiti in kateri od njih bo prav posebej srečen.

8. avgust: datum za razvajanje

Število osem predstavlja prevlado materialnega nad duhovnim. 8.8. je zato s tega vidika zelo močan datum.

Idealen bo za delo, kariero, pa tudi za večje nakupe, hišna opravila in za razvajanje.

Izkoristite ga v kar najboljši možni meri. Bodite prijazni do sebe in se obdarite z nečim materialnim.

Z nečim, kar bo namenjeno vam osebno ali vašemu domu. Nakupa zagotovo ne boste obžalovali.

28. avgust: konec retrogradnega Merkurja

Po koncu retrogradnega Merkurja bo zavela pozitivna energija.

Retrogradnost se bo končala v znamenju leva, kar bo spodbudno vplivalo zlasti na samopodobo in na odnos do sebe.

Tudi položaj planetov Venere in Neptuna bo imel 28. 8. na dogajanje na Zemlji dober vpliv.

Zlasti bo zagotavljal dodatno motivacijo, življenjsko energijo in bo spodbudil težnjo po vlaganju vase.

Ne zamudite odlične priložnosti za osebnostno rast.

29. avgust: Venera prihaja v tehtnico

To bo avgusta najboljši dan.

Konec poletja bo obžarjen z veliko pozitivne energije in zalogami moči, mogoče bo doseči vse, kar si boste zadali.

Venera je namreč v povezavi s tehtnico izjemno močna.

V večini se bo prebudila nekoliko uspavana ljubezen do življenja, do novih izkušenj, do novih dogodivščin.

Učinki tega dne bodo trajali nekaj tednov.