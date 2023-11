Trije, po značaju najmočnejši astrološki znaki

Najbrž se vam je že zgodilo, da ste srečali nekoga z lastnostmi, ki so vas v trenutku pritegnile, ste mu bili pripravljeni slediti in je hipoma postal vaš vzornik ali, če hočete, idol, čeprav še sami niste vedeli, zakaj. Morda se odgovor na to vprašanje skriva v njegovem astrološkem znaku.

Rojeni v določenih izžarevajo pogum in energijo, ki ju zlahka prenašajo na druge, ter moč, ki ni vedno vidna na prvi pogled, opazna je v njihovih odločitvah, nastopu in dejanjih. So rojeni vodje in upravičeno sodijo med znamenja, ki izstopajo po trdnem, neomajnem značaju. Tu so tri astrološka znamenja z najmočnejšo osebnostjo.

Lev

Ta znak na seznamu ni presenečenje. Z nastopom in odnosom do okolice močno vpliva na druge. Rojeni v znamenju leva so na prvi pogled arogantni in vzvišeni, v resnici pa so to topli posamezniki, ki bi za ljudi, ki jih imajo radi, storili vse.

Odlično znajo komunicirati, so dostojanstveni, pogumni, zvesti kar pomeni, da se je nanje vselej mogoče zanašati.

Po zaslugi neustavljive energije vedno pritegnejo veliko pozornosti in so drugim za zgled. Zaradi karizme lahko hitro prevzamejo vlogo voditelja, ki mu drugi brez pomisleka sledijo.

Levi so karizmatični posamezniki. FOTO: Harbucks/Gettyimages

Škorpijon

Rojeni v tem znamenju imajo močno in nezmotljivo intuicijo, zato so vedno korak pred drugimi. Po naravi so strastni, skrivnostni, malce posesivni, zaradi česar se jih lahko kdo tudi ustraši.

A v sebi skrivajo posebno moč, po zaslugi katere zlahka premagujejo vse, kar jim nameni življenje. Kar si zadajo, dosežejo, zato so uspešni in neomajni voditelji, kar vsi, ki delajo z njimi, hitro dojamejo.

Škorpijoni znajo prepričati množice. FOTO: Jacoblund/gettyimages

Bik

Tretji na tem seznamu so biki. Tudi ti imajo številne lastnosti, ki pritičejo močnim osebnostim in dobrim voditeljem. Biki so vselej osredotočeni na izpolnjevanje svojih želja, k vsemu pristopajo z veliko razuma, discipline in vztrajnosti, včasih že kar trme.

To je kombinacija, ki jih vedno pripelje do cilja. So odgovorni, pogumni in z nogami stojijo trdno na tleh, kar pomeni, da niso žrtve nerealnih pričakovanj.

Hkrati premorejo veliko razumevanja, so pozorni, zanesljivi, radi pomagajo in zato uspešno vodijo večje ali manjše skupine.

Biki tudi kot vodje radi pomagajo. FOTO: Bernardbodo/gettyimages

Povzeto po portalu Sensa (Mondo.rs)