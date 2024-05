Demi v tapeti, Rita v starinskih perlicah

Pred newyorškim Metropolitanskim muzejem so v ponedeljek zvečer potekali propalestinski protesti, za muzejskimi zidovi, kot bi se znašli na drugem planetu, pa je bil zrak nasičen z lepoto, prestižem, ekstravaganco in modo. Rdeča nit dogodka je bil rajski vrt. Ja, spet je prišel tisti dan v letu, ki je rezerviran za morda celo najprestižnejši, najbolj ekskluziven in vpadljivi modni dogodek, ples Met Gala, ko se pod eno streho zbere najbolj izbrana elita zabavne in modne industrije. Dobesedno izbrana, saj je na ta imenitni dogodek mogoče priti le z vabilom, seznam povabljencev pa skrbno izbere urednica Voguea Anna Wintour. Pa še ti so morali letos za to čast odšteti po okoli 70 tisočakov.

Raperki Cardi B je njeno obleko pomagalo po zeleni preprogi razporediti kar devet pomagačev. FOTO: Angela Weiss/Afp

Na letošnjem Met Gala so morali povabljenci pri oblačilnih izbirah črpati navdih iz kratke zgodbe JG Ballarda The Garden of time (Vrt časa) in skozi izbrana oblačila in dodatke opominjati tudi na krhkost in minljivost lepote. Naslov knjige je precej dobesedno vzela Nicki Minaj, ki se je z živo rumeno kratko oblekico, ozaljšano z barvitimi tridimenzionalnimi rožnimi cvetovi, skoraj zares spremenila v cvetoči travnik.

Prav tako za cvetlični vzorec in zelo strukturirano obleko se je odločila Demi Moore, čeprav niti opazovalec z najbolj divjo domišljijo ne bi uganil, da je bila zvezdničina modna stvaritev narejena iz tapet! Seveda starinskih in arhivskih svilenih tapet, a vendar.

V nekaj starinskega pridiha se je odela tudi Rita Ora s svojo obleko, ki je skoraj ni bilo. Odločila se je namreč za »golo obleko«, intimnejše dele spredaj in zadaj pa ji je zakrivala zgolj zavesa iz barvnih koraldic, kakršno so ženske nosile pred dvema tisočletjema. »Želela sem modo povezati z brezčasno lepoto, zato sem med drugim uporabila perlice iz 1. in 2. stoletja pred našim štetjem. Moja ekipa je morala resnično temeljito iskati, da jih je našla,« je dejala pevka.

Rita Ora je na sebi menda nosila tudi perlice, stare dva tisoč let. FOTO: Angela Weiss/Afp

Ko je leta 1995 organizacijo plesa prevzela Anna Wintour, je bilo trebva za vstopnico odšteti slabega tisočaka. Danes pa 70-krat več.

Golih oblek, ki več razkrivajo kot zakrivajo, na tovrstnih imenitnih dogodkih ne manjka. Emily Ratajkowski tako skoraj ničesar ni prepustila domišljiji v prosojni svetlikajoči se obleki, pod katero – tako je bilo vsaj videti – ni nosila niti spodnjega perila. Za nekoliko drugačno golo obleko, ki ni bila gola, a je vseeno pokazala ogromno, pa se je odločila vselej provokativna Doja Cat. Odela se je namreč v preveliko premočeno belo majico, svoj videz kot iz tekmovanja za miss mokre majice pa je dopolnila z make upom, ki je dajal vtis razmazanosti zaradi vode.

Doja Cat je bila kot s tekmovanja za miss mokre majice. FOTO: Getty Images

Predvsem ženske na prestižnem plesu skoraj tekmujejo, katera bo pritegnila največ pogledov. In zmagovalka večera brez pretiranega truda bi bila po oceni modnih navdušencev zlahka Zendaya, ki je navdušila z gotskim šikom. Kar dvakrat, saj se je po zeleni preprogi sprehodila v dveh modnih stvaritvah. V prvi je nekoliko spominjala na romantično pravljično zlobnico, v drugi pa se je oblekla v črno obleko z dolgo vlečko in steznikom, to črnino pa razbila s klobukom, ki ga je krasilo cvetje.