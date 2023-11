Ta tri znamenja živijo najdlje, imajo največjo strast do življenja

Po anketah in statistikah ta tri znamenja živijo najdlje.

Rak

Menijo, da mnogi raki dočakajo visoko starost, ker radi živijo zdravo in so motivirani, da poskušajo živeti dlje, da bi čim dlje ostali s svojimi najdražjimi, predvsem otroki, in skrbeli zanje, ker so izjemno predani družini in skrbni.

Devica

Device so dolgožive zaradi urejenega načina življenja in velike skrbi za svoje zdravje. Za mnoge device sta pravilna prehrana in telovadba način življenja in si ne znajo predstavljati življenja drugače. Poleg tega so precej mirni in manj stresa pomeni daljše življenje.

Oven

To je skrivnost ovna – izmed vseh znamenj v horoskopu ima največjo strast do življenja.

Da rak, devica in oven res živijo najdlje, potrjuje uradni seznam najdlje živečih ljudi na svetu, ki ga vodijo od leta 1955 in ga pripravlja Gerontology Research Group.

Med 59 ljudmi na seznamu je največ rojenih v znamenju raka (8), sledijo device (7) in ovni (7). Zanimivo je, da je med dvaindvajsetimi kar osemnajst žensk, kar govori v prid trditvi, da ženske živijo dlje od moških, med njimi pa jih je kar 11 iz ZDA, poroča 24sata.hr.

Rak

1. William Fullingim, 110 let (ZDA)

2. Josefa Salas, 112 let (Španija)

3. Alice Stevenson, 112 let (Velika Britanija)

4. Sophia DeMuth, 111 let (ZDA)

5. Mathew Beard, 114 let (ZDA)

6. Maria Gomes Valentim, 114 let (Brazilija)

7. Gertrude Weaver, 116 let (ZDA)

8. Susannah Mushatt Jones, 116 let (ZDA)

Oven

1. Mito Umeta, 112 let (Japonska)

2. Fannie Thomas, 113 let (ZDA)

3. Yukichi Chuganji, 114 let (Japonska)

4. Edna Parker, 115 let (ZDA)

5. Gertrude Baines, 115 let (ZDA)

6. Dina Manfredini, 115 let (ZDA)

7. Jiroemon Kimura, 116 let (Japonska)

Devica

1. Rosalia Spoto, 109 let (Italija)

2. Nellie Spencer, 113 let (ZDA)

3. Marie-Louise Meilleur, 117 let (Kanada)

4. Ramona Trinidad Iglesias-Jordan, 114 let (Portoriko)

5. María Capovilla, 116 let (Ekvador)

6. Maria de Jesus, 115 let (Portugalska)

7. Besse Cooper, 116 let (ZDA)