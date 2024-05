Zgodovinski dogodek prestavljen, astronavtka slovenskih korenin ostala na tleh

Težavam Boeingovega Starlinerja ni videti konca. V noči na torek po našem času bi moral iz floridskega Cape Canaverala prvič s posadko poleteti proti Mednarodni vesoljski postaji, a je bil polet odpovedan tik pred vzletom zaradi tehnične napake, kot so sporočili z Nase, je šlo za okvaro na ventilu za kisik. Kdaj bo naslednji poskus izstrelitve, za zdaj še ni znano. Starliner je lani maja sicer uspešno prispel do vesoljske postaje, takrat še brez posadke, a tudi takrat to ni bil prvi poskus, saj so morali polet, prav tako zaradi tehničnih težav, večkrat prestaviti, enako je bilo leta 2019, ko so izvajali zgolj testne lete.

Izstrelitve niso izpeljali zaradi okvare na ventilu za kisik.

Tokrat bi morala biti na krovu kapsule, med zvezde bi ga izstrelili s pomočjo rakete Atlas V, Nasina astronavta Butch Wilmore in njegova kolegica slovenskih korenin Sunita Williams, ki bi po tem, ko bi se Starliner združil z vesoljsko postajo, slabih deset dni na njem opravljala različne teste.

Sunita Williams, katere stari starši po mamini strani so se v ZDA preselili iz Slovenije, je sicer na Mednarodni vesoljski postaji bivala že v sklopu kar dveh misij ter postala rekorderka, zdaj sicer že nekdanja, tako v številu vesoljskih sprehodov kot tudi njihovem skupnem trajanju, po vesolju se je namreč sprehajala kar 50 ur in 40 minut. Leta 2007 je Williamsova postala prvi človek, ki je kadar koli v vesolju pretekel maraton. Prijavila se je na bostonskega, ker pa je bila takrat ravno na vesoljski postaji, je razdaljo pretekla na njej, in sicer v štirih urah in 24 minutah. Naslednje leto je podvig ponovila, a tokrat na dejanski lokaciji maratona.