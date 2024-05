Komentar Gordane Stojiljković: Smrtonosni *bullying

Medtem ko se danes z žalostjo poslavljamo od nadvse priljubljene Mance Košir, pa se starši v manjšem kraju na severovzhodu Slovenije poslavljajo od svoje komaj 12-letne deklice. Zgodilo se jim je tisto, kar se ne bi smelo zgoditi nobenemu staršu. Osnovnošolka je namreč podlegla nadlegovanju, izsiljevanju, posmehovanju, zasmehovanju, ali, kot temu pravimo z angleško besedo, bullyingu vrstnikov. Še več, beseda označuje agresivno vedenje močnejšega posameznika proti šibkejši osebi in zajema žaljenje, trpinčenje, ustrahovanje, predvsem pa socialno izključitev. In ne, ne gre za enkratno dejanje, temveč za stopnjevanje, ki je najbolj značilno prav za šolsko okolje.

In čeprav se večina šol želi oprati te odgovornosti v smislu, da se te stvari niso dogajale med poukom, temveč morda na šolskem dvorišču ali pa zunaj njega, so še kako odgovorne. Kot izvemo glede zgoraj opisanega primera, se je prav na tej šoli podobno dogajalo že pred več kot 10 leti, ko se nismo mogli izgovarjati niti na vpliv družbenih omrežij, ki znajo spodbujati k nasilju, niti na za otroke uničujoče obdobje koronavirusa, ki je v marsikateri dom prinesel velikansko stisko, a da si vodstvo šole enostavno zapira oči.

Še več, govori se, da je oče tragično umrle deklice tik pred prazniki prišel razjarjen na šolo in hotel urediti stvari, a očitno ni nič zaleglo. Deklice namreč ni več. Kakšna žalost, nepojmljivo. Tudi predstavljati si ne morem, kako močno je morala biti deklica prizadeta, da je zmogla ta zadnji, zanjo usodni korak. Kako močno je trpela, da se ji je smrt, tako dokončna, zdela boljša izbira?

Ob vsakem takem dogodku, ki jih v črni statistiki nikakor ni malo, saj sodimo po številu samomorov v skoraj sam vrh Evrope, prav čutim to bolečino. Sprašujem se, ali je tudi moj otrok del tega sranja. In upam, da ni niti na strani tistih, ki si narcisistično domišljajo, da so nekaj več, da so nad drugimi, da zanje družbena pravila in norme ne veljajo. Ki ne bi razumeli, kaj pomeni dovolj. Pogosto se mi kolca po dobrih starih časih, ko nam življenja ni krojila tehnologija, ki je popolnoma zasenčila zdrav razum in osnovne vrednote, med katerimi je tudi spoštovanje.

* vrstniško nasilje