Pet astroloških znakov, ki resnično obožujejo pse

Med rojenimi v nekaterih astroloških znakih in pasjimi bitji je prav posebna naveza. Kajti ljubezen prvih do drugih izvira iz značaja in lastnosti, ki si jih delijo s človekovim najboljšim prijateljem.

Katera so torej znamenja zodiaka, ki iz takšnega ali drugačnega razloga obožujejo pse?

Lev: Toplina in ljubezen, lastnosti, ki jih delijo s štirinožnim prijateljem

Levi so karizmatični, odprti in se brez težav povežejo s psom. Kot ognjeni znaki izžarevajo toplino in ljubeznivost, to so lastnosti, ki jih psi obožujejo.

Levi sodijo med posameznike, ki pobožajo vsakega psa, ki ga srečajo na sprehodu. Hkrati so naravni vodje, znani po velikodušnosti ter brezpogojno razvajajo svoje živali, poskrbijo, da so vedno v središču pozornosti na blag in nevsiljiv način pa oblikujejo tudi avtoriteto in svoje hišne ljubljenčke vzgojijo tako, da za druge niso moteči.

Bik: Dolgi sprehodi in razvajanje koristi obema

Biki imajo ljubezen do vsega prijetnega položeno v zibelko. Torej jim je prirojena tudi naklonjenost do psov. Rojeni v tem znaku so stabilni, resni, odgovorni ter svojim kosmatim prijateljem zagotavljajo varno okolje.

Psi se v družbi umirjenega ter odgovornega bika dobro počutijo. Skupaj z njim uživajo v razvajanju in dolgih sprehodih, zato so biki idealni skrbniki za živali, ki cenijo udobje, ugodje in tudi rutino.

Device svojim psom privoščijo vse najboljše. FOTO: Gradyreese/Gettyimages

Rak: Naravni talent za vzgajanje

Raki so kot vodno znamenje, znani po svoji čustveni globini in izjemnim instinktom za vzgajanje. Njihova povezanost s pasjimi prijatelji je skoraj nezemeljska: to je povezava od srca do srca.

Kosmatinci cenijo rakovo čustvenost in empatijo ter v tem znamenju rojenim skrbnikom vselej najdejo tolažbo in varnost.

Raki imajo neverjetno sposobnost razumevanja pasjih potreb in se vedno trudijo, da bi jim namenili veliko pozornosti ter ljubezni.

Devica: Za svoje ljubljenčke vse najboljše

Device se ponašajo z izjemnim smislom za podrobnosti in organizacijo, kar je opaziti tudi v njihovem odnosu do psov.

Natančni posamezniki svojim hišnim prijateljem zagotavljajo vse najboljše, ti so zato zelo negovani, dobro hranjeni in predvsem ljubljeni.

Kot zemeljski znaki ustvarjajo idealno okolje, uživajo v učenju trikov živali ter se trudijo za pravilno vzgojo teh. Zato so device nedvomno idealne skrbnice psom.

Biki obožujejo aktivne pasme psov. Gettyimages

Strelec: Ljubitelj akcije in avantur, kar ogovarja tudi psom

Strelci so znani po svoji svobodni naravi in ljubezni do avantur. Vse to delijo tudi s kosmatimi družabniki.

Prisegajo na aktivne pse in na pasme, ki jim odgovarja veliko akcije. Z neomejeno energijo doživljajo nepozabna doživetja na dolgih sprehodih, ob domiselnih igrah in spontanih potovanjih v kosmati družbi.

Povzeto po portalu Miss7.24sata.hr