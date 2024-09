Trije najsrečnejši kitajski astrološki znaki

Sreča je kvaliteta, po kateri hrepenimo vsi in je do nekaterih bolj, do drugih manj mila. Kitajski horoskop z večtisočletno tradicijo izpostavlja tri znamenja, ki naj bi imela v življenju največ sreče.

Katera tri so to, niza City Magazine.

Zmaj: karizma, ki premika gore

Po kitajski astrologiji zmaj ni le simbol moči, temveč tudi izjemne karizme, ki v življenje oseb, rojenih v tem znaku, pritegne srečo. V znamenju zmaja rojeni posamezniki so na svet prijokali v letih 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 in oddajajo neustavljivo avro, po kateri odstopajo od povprečja.

So samozavestni in odločni, kar jim tlakuje pot do uspeha celo na področjih, kjer se drugim pogosto zalomi.

Sreča zmajem tudi zaradi njihove pozitivne energije in odločnosti, kar sta še dve prednosti rojenih v tem znamenju, sledi kot senca.

FOTO: Boontoom Sae-kor/Shutterstock

Kača: modrost, ki pogojuje srečo

Po kitajski astrologiji je kača sinonim za modrost in intuicijo. Kače so rojene v letih 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 in premorejo neverjetno sposobnost videti priložnosti ter jih dobro izkoristiti.

Razumejo skriti pomen stvari in subtilne znake, katere večina spregleda, zato se lažje odločajo in sprejemajo prave odločitve, ki jih vodijo do cilja.

Ni naključje, da so številni uspešni rojeni v tem znaku, modrost in sposobnost branja med vrsticami sta namreč dva pogoja za srečo in uspeh.

FOTO: Lukas Kurka/Shutterstock

Opica: inteligenca, ki osvaja svet

V letih 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 so rojene opice. Te so izjemno prilagodljive ter se vedno ob pravem času znajdejo na pravem mestu. So inteligentne, prebrisane in zato odstopajo od povprečja.

So mojstrice improvizacije in inovacij, zato v vsakih, na videz še tako nemogočih pogojih, pridejo do cilja.

Opice vedno izkoristijo svoje potenciale ter znajo dogodke ali okoliščine obrniti sebi v prid.