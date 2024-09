Trije v zvezi najnapornejši znaki

Ko gre za ljubezen, lahko rojeni v nekaterih astroloških znakih predstavljajo pravi izziv. Obstajajo trije takšni, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo povzročali srčne bolečine.

Kateri trije so v zvezi najnapornejši znaki, opozarja City Magazine.

Bik

Rojeni v znamenju bika so znani po trdni naravi in vztrajnosti. Na prvi pogled so poosebljena varnost in stabilnost, a za tem se pogosto skriva pretirana potreba po popolnem nadzoru in predvidljivosti.

Oseba, ki je v zvezi z bikom, pogosto občuti veliko pritiska v smislu zadovoljevanja njegovih potreb in skrbi za bikovo ugodje.

Bikova težnja po varnosti in stabilnosti jih vodi v togost, kar pomeni, da boste tedaj, ko boste hoteli zadovoljiti svoje želje in potrebe, naleteli na visoko oviro.

Sploh, če se vaše potrebe in želje ne skladajo s pogledi rojenega v tem zemeljskem znamenju.

Bik ne zlomi srca tako, da bi varal ali zapuščal, rane zadaja s trmo in neprilagodljivostjo, ki sta včasih prav neznosni.

FOTO: Jacob Wackerhausen/Gettyimages

Škorpijon

Ko gre za škorpijona, gre za svet strasti in intenzivnosti. Škorpijon ne pozna polovičarstva, vse, kar počne, počne s celim srcem in zanosom.

S tem predstavlja v zvezi velik izziv: razmerje z njim je polno drame, nepredvidljivih čustev, nepričakovanih odzivov.

Želja po nadzoru in globoki čustveni povezavi sta naporni in pogosto se zgodi, da se oseba, ki je v zvezi s škorpijonom, počuti zmanipulirana, neuslišana in nevidna, kar zadaja prav toliko bolečin, kot če bi, sicer zvesti škorpijon, skakal čez plot.

FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Dvojček

Dvojčki slovijo po spremenljivosti in sposobnosti prilagajanja, a v odnos velikokrat vnašajo dobršno količino negotovosti in dvoma.

Povezani z nekom, ki je rojen v tem znaku, hitro začutijo nestabilnost in nepredvidljivost.

Dvojčkova želja po spremembah in vedno novih izkušnjah odpihne občutek varnosti, zato zveza z njim še zdaleč ni miren pristan, temveč je polna izzivov, ki so včasih pretežko breme.