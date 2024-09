Pripravite se: trije znaki, ki jih čaka turbulentno obdobje

Leto se je že dodobra prevesilo v drugo polovico, pred nami je zadnja tretjina, ki prinaša takšna in drugačna presenečenja. Trem astrološkim znakom se vse do novega leta napoveduje turbulentno obdobje, katerim in zakaj razkriva žena.rs.

Lev

Levi slovite po tem, da ste radi v središču pozornosti in boste lahko zapostavili tiste, ki so vam najbližje v življenju. Če ne boste previdni, se boste morali sprijazniti z izgubo zaupanja v vas in s čustveno distanco v odnosih.

Da do tega ne bi prišlo, namenite ljudem, ki jih imate radi, dovolj pozornosti in se potrudite zadovoljiti potrebe partnerja.

Na delu boste lahko zašli v skušnjavo ter postali preveč dominantni, kar bo vodilo v nesoglasja s sodelavci.

Ena nepremišljena beseda ali takšno dejanje bosta še kako zapletli zadeve, zato je pomembno, da ostanete premišljeni, dosledni in da ne glede na vse, ohranite hladno kri.

FOTO: Gettyimages

Škorpijon

V ljubezenskih zvezah se boste škorpijoni soočali s čustvenimi izzivi. Vaša intenzivna narava in globoka čustva bodo za partnerja lahko postali preveč naporna, kar bi lahko vodilo do napetosti in tudi razhoda.

Da bi se izognili dramatičnemu zaključku leta, morate poiskati notranji mir in se naučiti uravnovešati občutke.

Ob tem so mogoče tudi spremembe v karieri, ki bodo na začetku malce strašljive in neprijetne, a se bodo na koncu izkazale za koristne.

Čeprav bodo spremembe nepričakovane, bodo lahko odprla vrata novim priložnostim.

Dvojček

Dvojčki se boste primorani soočati s spremembami in neprijetnostmi, ki bodo od vas zahtevale pogum in odločnost.

Pred vami so novi začetki, in čeprav vas bo nekoliko hromil strah pred neznanim, ne boste imeli veliko časa za prilagajanje.

Pomembno bo, da ostanete vztrajni in zvesti ciljem ter da se soočite z izzivi, ki so pred vami. Vaš uspeh bo odvisen od sposobnosti prilagajati se novim situacijam.

V ljubezni bodite dvojčki previdni, da ne bi prešli meje med prijateljskim obnašanjem in spogledovanjem, tako se boste izognili nesporazumom s partnerjem.

FOTO: Peyman Farmani/Unsplash

To ne bo čas za polovičarstvo, povsem se posvetite zvezi, sicer bo ta ogrožena.