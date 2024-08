Trije najbolj zlobni astrološki znaki: uživajo v tujem trpljenju

Nekateri so sočutni, nekaterim za stisko drugih ni mar, so tudi takšni, ki uživajo, ko se drugim zalomi.

Lahko bi rekli, da so zlobni in škodoželjni, najpogosteje pa rojeni v treh astroloških znakih. Katerih, razkriva Žena.rs.

Škorpijon

Škorpijoni slovijo po strastni naravi in intenziteti, slovijo pa tudi po maščevalnosti. Težko oproščajo napake in se zanje maščujejo, kadar se le lahko.

Škorpijonovo uživanje v tuji nesreči praviloma izhaja iz maščevalnosti. Napake iz preteklosti vsak plača in škorpijonova cena je visoka.

Njihovo naslajanje nad tujo bolečino ni preprosta škodoželjnost, temveč izvira iz njihove težnje po pravičnosti in predvsem iz težnje po celjenju ranjenega ponosa.

FOTO: Siphotography/Gettyimages

Dvojček

Skozi življenje dvojčke vodijo radovednost, želja po odkrivanju novosti, spontanost, družabnost in ljubezen do zabav. Radoživi in zabavni pripadniki tega znaka pa so med drugim znani po dvojini naravi in druga plat ni tako prijetna ter zabavna.

Kadar stopi v ospredje, se dvojčki spremenijo v škodoželjne posameznike, ki uživajo v tuji nesreči. Ne toliko zaradi zlobe kot zaradi potrebe, da človeško naravo spoznavajo in jo skušajo razumeti vse njene plati.

FOTO: Ivan-balvan/Gettyimages

Kozorog

Načeloma disciplinirani, ambiciozni in trdni kozorogi delujejo razumsko in prizemljeno. A rado se zgodi, da v svetu, kjer bi konkurenca lahko zasenčila uspeh rojenih v tem znaku, igrajo podle igre in morebitnega nasprotnika onemogočijo z nizkimi udarci.

Ob posledicah teh ne občutijo nobene slabe vesti, nasprotno, slavijo jih kot zmago. Na osebnem ali poslovnem področju.

Morda na prvi pogled ne bi rekli, a dejstvo je, da kozorog uživa v nesreči drugih. Tudi zato, ker ta zanj pomeni prednost.