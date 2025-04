Ukradene fotografije na znanem spletnem oglasniku v Sloveniji: če se vam zdi predobro, da bi bilo res ...

Še vedno je živ spomin na grozljive prizore hudo bolnih pasjih mladičev, ki so jih jeseni zasegli in zadnji trenutek odpeljali v zavetišče, kjer so se zaposleni na vso moč trudili, da bi jim rešili življenje. Šlo je za zlorabljene mladičke, ki so se skotili mami, ki nikoli ni užila prostosti, lastniki pa so jo imeli zaprto zgolj z namenom parjenja in zaslužka.

Že takrat so poznavalci opozarjali, da imajo takšni mladički zaradi razmer, v katerih so živele njihove mame, ogromno zdravstvenih težav in vedenjskih motenj, tako kot njihove mame pa bodo tudi oni vse življenje trpeli, zgolj zato, da tisti, ki si želijo psa, prihranijo nekaj evrov.

Oglasi z lažnimi fotografijami

Na podobno prakso zdaj ponovno opozarjajo v Zavetišču Horjul, kjer so opazili sporne oglase za pasje mladičke, ki krožijo po spletu. Šlo naj bi za oglase, v katerih prodajalci objavljajo lažne fotografije mladičkov, lažne pa so pogosto tudi druge informacije. Seveda ponudniki vedno zagotavljajo, da so živali veterinarsko pregledane, čipirane, cepljene, imajo potne liste in vse drugo, kar spada zraven. Pogosto pa temu ni tako, opozarjajo v zavetišču.

»Ko bodo pobrali naročila, bodo šli po pse v pasje tovarne in jih v nekaj dneh neovirano pripeljali čez mejo do prvega dogovorjenega parkirišča, tistega sofisticiranega za jurja in pol pa morda celo do kakšnega stanovanja, v katerem pasjih staršev ne bo, ker so ’ravnokar na sprehodu’,« so opozorili v zavetišču.

Bolni in brez dokumentov

In nadaljevali: »Vi pa boste kupili pravljično bitje, malodane rodovniško. Brez čipa, s ponarejenimi papirji ali čisto brez njih in upamo stavit, da vsaj z giardio, ostalimi paraziti in corona pozitivno.« Z vsemi omenjenimi boleznimi so bili okuženi tudi mladički, ki so jih zasegli jeseni.

Giardia je parazit, ki živi v črevesju živali, lahko pa se naseli tudi v črevesju človeka ter povzroči hude prebavne težave, manjši psi in tisti s slabšim imunskim sistemom pogosto okužbe s tem parazitom ne preživijo, bruhanje, driska in trebušni krči jih preprosto preveč izčrpajo.

»Če bo bitje ostalo živo, boste odprli insta profilček in razlagali vsem, kako ste rešili bitjece pred bog ve kom,« so še pikro pripomnili v zapisu na družabnem omrežju ter vse, ki si želijo psa, pozvali, naj jih ne kupujejo preko spletnih oglasnikov in pri nepreverjenih virih.

S tem podpirate eno od največjih kriminalnih združb in grozljivo mučenje njihovih staršev.